Hannover

Um Legenden ranken sich oft Legenden. Auch um die legendäre Baggi-Disko, die am 19. Januar 1984 am Raschplatz eröffnet wurde und am Freitag 35-jährigen Geburtstag feiert. Etwa diese: „Viele Stammgäste von früher erzählen, wir hätten jedesmal um Mitternacht den Walzer gespielt“, sagt Baggi-Geschäftsführer Björn Hausmann (50). Stimmt nicht: „Der Walzer lief einfach immer, wenn uns danach war.“ Und es war auch kein Dreivierteltakt-Gassenhauer von Johann Strauss – so die Legende –, sondern der „Skater’s Waltz“ von Emile Waldteufel.

Dass da Mitte der 80er etwas völlig Neues passierte in Hannovers Nachtleben, ist hingegen kein Mythos, sondern Tatsache. Die Baggi war die erste Disko mit Mut zum Licht, die erste, die sich musikalisch bis zum Walzer öffnete und die erste, in der kurz vor Einlass meditiert wurde. Anhänger der Bhagwan-Bewegung, die Sannyasins, bildeten dafür auf der Tanzfläche einen Kreis, trugen orange-rote Gewänder und die Gebetskette Mala und stimmten sich kontemplativ auf den Abend ein. „Das ist wirklich gut, um runterzukommen“, erinnert sich Hausmann, „bis vor zehn Jahren haben wir das jedes Mal vor Öffnung gemacht.“

Der neue, positive und tolerante Party-Spirit der Baggi zog ein kunterbuntes Publikum an. „Hierher kamen alle, das normale Partyvolk, aber auch Hippies, die auf Panflötenmusik und Trommelsongs abgefahren sind“, erinnert sich der 50-Jährige. „Es war eine wilde, facettenreiche Mischung.“ Die auch ihn begeisterte. Halbherzig hatte Hausmann ein Physikstudium begonnen und jobbte nebenbei in der Baggi, zunächst im Service und an der Bar. Als sich ein DJ den Arm brach, sprang er spontan ein – und hatte seine Wirkungsstätte gefunden. Das Studium war bald Geschichte.

Feste Größe für Promis

Am DJ-Pult lag eine Wunschliste für die Gäste, „da stand jeden Abend ,Ain’t nobody’ von Chaka Khan drauf“, so Hausmann. „Außerdem ,Like a Prayer’ von Madonna, ,Like the way I do’ von Melissa Etheridge und ,Kiss’ von Prince.“ Mit dem 2016 verstorbenen Sänger verbindet der DJ eine besondere Erinnerung. „An einem Abend habe ich 17 Lieder von Prince hintereinander gespielt – das war Rekord“, sagt er und lacht. Für lokale und durchreisende Prominenz war die Disko eine feste Größe. Sänger Herbert Grönemyer (62) schaute vorbei, Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (63), Michi Beck (51) von Fanta 4, alle Scorpions, „und H.P.Baxxter von Scooter ist hier sozusagen groß geworden, er war einer der ersten Stammgäste.“ Als eines Abends die Entertainer Stefan Raab (52) und Bürger Lars Dietrich (45) auftauchten, spielte Hausmann den damals aktuellen Hit „Sexy Eis“ der beiden an. Raab und Dietrich zogen auf die Tanzfläche und DJ Hausmann pflaumte das Duo per Mikro an: „Ey Jungs, wer zu dem Mist tanzen kann, kann ihn auch singen.“ Es folgte ein spontanes Konzert, noch so ein legendärer Abend.

Nach Walzer folgen House und Charts

Auch mittwochs, donnerstags und sonntags wurde damals gefeiert in dem Party-Tempel, an dessen Gründung übrigens zwei berühmte Sanyassins beteiligt gewesen waren: der Moderator und Kinderbuchautor Peter Lustig (†78, „Löwenzahn“) und Benjamin-Blümchen-Erfinderin Elfie Donnelly (69). Heute spielt sich das Partyleben freitags und sonnabends ab ( Hausmann: „Es ist immer brechend voll“), Walzer und Panflötenmusik sind Black Music, House und Charts gewichen. Das Publikum ist im Schnitt etwas jünger, „gibt aber mehr Geld aus als früher“, freut sich Hausmann, der 1993 Mitinhaber der Disko wurde und seit 2007 ihr Geschäftsführer ist. Doch an manchen Abenden ist der alte Baggi-Spirit noch zu spüren. Etwa einmal pro Monat mittwochs, wenn das 50-köpfige Disko-Team zur „Forever Young“-Party Ü-30er einlädt. Aber vor allem am 23. und 24. Dezember. „Meine schönsten Baggi-Tage im Jahr“, schwärmt der 50-Jährige. „Da kommen alle, die zu Weihnachten nach Hause fahren, darunter viele alte Stammgäste. Das ist wie eine Feier mit Freunden im geschmückten Wohnzimmer.“

Groß gefeiert wird auch an diesem Freitag. Um 23 Uhr geht es los, um Mitternacht spendiert das Team ein Glas Prosecco und Geburtstagstorte von Ralf Schnoor (57) aus dem Café K., die DJs Nax und Flampino bespielen zwei Tanzflächen. Man gratuliert einer Disko in den besten Jahren. Und das sollte man besser nicht versäumen: Es könnte eine legendäre Party werden.

Von Julia Braun