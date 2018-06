Hannover

So richtig oft ist Detlef Busse (62) zuletzt nicht mehr im Zoo gewesen. „Vielleicht zwölfmal?“, wagt er eine vorsichtige Prognose. Für einen wie Detlef Busse ist das nichts, versch windend gering. Die Begründung ist einfach: „Es schmerzt ganz schön, die Kollegen arbeiten zu sehen und nicht selbst anfassen zu dürfen.“

Busse war bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Sommer 45 Jahre Tierpfleger im Zoo. Seine funkelnden Augen füllen sich mit Tränen, im Gespräch mit der NP in seinem alten Arbeitsumfeld soll das noch häufiger passieren. „Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht“, sagt er leise, aber deutlich. „Wenn Boris Becker behauptet, Wimbledon sei sein Wohnzimmer, dann ist das hier meine Wohnung.“ Und zwar eine, in der es echt tierisch zugeht. Als der Mann mit den schneeweißen Haaren ins Affenhaus geht, herrscht Aufruhr: Die Schimpansen Maleika und Chica springen auf, heften sich an die dicke Glasscheibe, geben Busse einen Schmatzer nach dem nächsten, schlagen sich mit der Hand auf die behaarte Brust. So sieht eindeutig tierische Freude aus!

Foto: Frank Wilde

Der Mann ist ein Freund aller 2039 Tiere in 173 Arten, die sich auf dem 22 Hektar großen Gelände so tummeln. Als er 1972 im Alter von 15 Jahren seine Ausbildung begonnen hat, waren es gerade mal 1000 Lebewesen. „Damals haben mich so einige belächelt“, erinnert er sich. „ich wurde oft gefragt, warum ich denn ausgerechnet die Scheiße von Tieren wegmachen möchte.“ Nach drei Jahren hat Busse seine Prüfung in Wuppertal abgelegt – „es gab so wenige Azubis bundesweit, das man das dort zentral gemacht hat.“ Und heute? Ist die Nachfrage nach seinem Beruf größer? Busse lacht: „Früher kamen fünf Bewerber auf drei Stellen, heute sind es 600 auf vier Posten.“ Das sagt alles.

Mit Haut und Haaren hat sich Busse in seinem Job eingebracht, ist weltweit in Zoos gereist, hat sich weiterbilden lassen. Ihm ist es auch zu verdanken, dass unser Zoo hier eine Show-Arena hat, in der unterschiedliche Tiere spannende Dinge vorführen. Dafür hatte er ein (schwer erkämpftes) Sabbatjahr eingelegt, sich im legendären Zoo in Singapur für dortige Shows eingebracht. Außerdem hat er Elefantenpflege in Sri Lanka betrieben, „und mir in Indien zeigen lassen, wie man Giftschlangen melkt.“ Vor Schlangen hatte der Mann, der so wunderbar mit kleinsten und größten Tieren kann, nämlich ziemliche Angst: „Dort habe ich gelernt, mit ihnen angstfrei umzugehen, dafür aber mit Respekt.“

Geschichten wie diese stehen in Busses „Hannoverschen Zoogeschichten“ (erhältlich etwa im NP-Shop, Lange Laube 10, 12,90 Euro) , unzählige hat er in all seinen Jahren erlebt. Die von Gorillakind Sonja geht nicht nur ihm, besonders ans Herz. Das junge Weibchen war geschmuggelt worden, „während meiner Ausbildung habe ich sechs Wochen mit ihr in Quarantäne gelebt“. Sonja war schwer erkrankt, hatte Durchfall, der sich nicht stoppen ließ. Busse holte sich Rat im Kinderkrankenhaus auf der Bult, nur eine Infusionstherapie würde helfen, sagten ihm die Ärzte.

„Dafür musste sie zwei Wochen still liegen, kaum einer dachte, dass wir das schaffen.“ Busse schaffte es, harrte an ihrem Krankenbett (übrigens von der Bult ausgeliehen) aus, „ich hielt mit Kollegen Nachtwache, gleichzeitig stieg bei mir zu Hause eine Party – es war Silvester.“ An Sonjas Bettchen wurde mit Sekt angestoßen – das Tier rappelte sich auf, überlebte. „Sie wurde ganz zahm“, erinnert sich Busse. So zahm, dass Sonja ihm Jahre später, als sie selbst ein Baby bekam, es zuerst Busse in die Arme drückte, „ich habe die Nabelschnur durchtrennt.“ Kein Wunder, dass der Mann bei solchen Erinnerungen weinen muss!

Busse ist stolz auf sein erstes Buch, „einmal mehr, weil ich Legastheniker bin“. Vor zehn Jahren hat er sich geoutet, jahrelang versteckte er die Lese- und Rechtschreibstörung. „Ich habe mich jahrelang durchgeschummelt, Kollegen vorgeschickt.“ Er lacht – das ist heute passé. Ein Computer half ihm bei der Umsetzung seines Erstlingswerks, ein Programm verwandelte sein gesprochenes Wort in Texte. „Wenn meine Lehrer das heute sehen könnten, würden sie sich im Grabe umdrehen“, so der Mann, der früher reihenweise Fünfen und Sechsen im Zeugnis stehen hatte – Legasthenie war damals ein Fremdwort.

Am 19. Juli steigt während des „Late Zoos“ ab 19.30 Uhr eine Lesung mit Busses Zoogeschichten.

Von Mirjana Cvjetkovic