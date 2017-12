Der „Weihnachtscircus“ bezaubert Hannoveraner

premiere

Das war eine schöne Bescherung – und zwar so kurz vor Heiligabend: Der „Weihnachtscircus“ feierte Mittwochabend Premiere auf dem Schützenplatz, viele Menschen aus der Stadtgesellschaft waren unter den 1400 Gästen auf dem Schützenplatz. Die NP war beim „2. Grand Prix der Artisten“ dabei.

hannover. Es heißt ja oft, eine Fortsetzung sei nie so gut wie der erste Teil – das trifft für Filme vielleicht zu, nicht aber für den „Weihnachtscircus“: Schon bei der Anfahrt zum Schützenplatz waren viele Gäste entzückt. Das Zelt au­ßen festlich illuminiert, innen drin mit ge­schmückten Weihnachtsbäumen, einem Meer aus Lichterketten am Zelthimmel und rotem Teppich. „Diese Atmosphäre verzaubert mich total“, schwärmte Thomas Klinge (56). Der Oberstaatsanwalt war auch von den Darbietungen der Kinder des Zirkus Giovanni entzückt, sie hatten die Gäste mit ihrer Akrobatik am Eingang begrüßt.

Und was hat sie zuletzt verzaubert? Da muss Sabine Chalabi (38) gar nicht lange überlegen: „Eine Reise nach Istanbul!“ Die Frau von DJ und Clubbesitzer Ferry Ghods (49, „Monkeys“) ist ganz vernarrt in die Stadt am Bosporus, sie besuchte zuletzt eine Freundin, die nun in der Türkei lebt. Verzaubert war sie auch von ihrem Gatten, kein Wunder, sie hatten kinderfrei und einen Pärchenabend.

Zauberhafte Stimmung vor Weihnachten

So wie Hanns Werner Staude (55) und seine Birte (50). Die beiden unternehmen gerade viel abends und haben zuletzt die „Holiday on Ice“-Show in der Tui-Arena gesehen: „Wir waren vorher noch nie da, das war echt beeindruckend.“ Der 55-Jährige freute sich auf die Show der Artisten, „ich war ewig nicht mehr im Zirkus“.

Wie eine Ewigkeit her hat sich der dritte Ge­burtstag von Levin (3) angefühlt, in seiner Kinderwelt jedenfalls. „Nichts“, sagte der Sohn von Hannover-Concerts-Chef Nico Röger (30) auf die Frage, was er denn geschenkt bekommen habe. Dabei hatte er erst am 11. Dezember seinen Jubeltag gehabt. „Dabei haben seine Augen so schön geleuchtet, als er die Spielküche geschenkt bekommen hat“, ergänzte der Papa: „Ach jaaa, die Küche“, fiel es dem Spross dann wieder ein.

Kinderzirkus Giovanni begrüßt Gäste

Nichts einfallen wollte Barynia Bothe (30) dazu, was sie zuletzt so richtig entzückt hat. Sie grübelte und grübelte, ehe ihre Schwester Anissa (28) nachhalf: „Deine Wohnung, du bist doch gerade umgezogen.“ Die ältere der Tanzlehrerinnen lebt jetzt in Kleefeld, da ist nun auch genug Platz für ihren Golden Retriever Barney. Die Bothe-Mädels feierten übrigens mit ihrer Mutter Susanne und den anderen Tanzlehrern gestern Abend Firmenweihnachtsfeier – passend! Tickets unter www.weihnachtscircus-hannover.com

Von Mirjana Cvjetkovic