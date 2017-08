Zurück zu den Wurzeln:

Andreas Kunze

Der Fußball-Freak und seine Onlineliga

Die Fußball-Branche boomt, mit ihr lässt sich immer mehr Geld verdienen – das gilt auch für Spiele für Handy und PC. Der Hannoveraner Andreas Kunze (45) will den Markt für Manager-Spiele nun revolutionieren. Seit vier Jahren tüftelt er an seiner Onlineliga, die ab Herbst an den Start gehen soll. Die NP sprach mit dem selbst ernannten „Macher“.