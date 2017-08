Der Ex-„Bachelor“ will „Shopping Queen“ werden

Leute

Wenn einer Ahnung von Mode hat, dann er: Rolf Eisenmenger (63) kleidet (prominente) Herren aus der ganzen Republik ein – er ist Geschäftsführer der Boutique „Lo&Go“ in Hannovers City. Nun hat er den Ex-„Bachelor“ Leonard Freier (32) zu den Dreharbeiten von der „Promi Shopping Queen“ begleitet. Am kommenden Sonntag (30. Juli) ist die Show um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen.

Hannover. Normalerweise kommt Leonard Freier (32) ja immer in das Geschäft von Rolf Eisenmenger (63) nach Hannover, um sich neu einzukleiden. Nun hat das Fernsehsternchen den Herrenausstatter nach Berlin gebeten, um ihm eine besondere Stütze zu sein – nämlich als Begleiter und Berater für die Show „Promi Shopping Queen“, da hat der Bachelor mit den bezaubernden Bauchmuskeln nämlich mitgemacht, an diesem Sonntag läuft die Folge (Vox, 20.15 Uhr).

„Er kennt mich und meinen Geschmack, mir war eigentlich sofort kalr: Ich brauche Rolf“, begründete der 32-Jährige seine Entscheidung, den „Lo&Go“-Geschäftsführer mitzunehmen. „Er sieht sofort, was zu mir passt, so sparen wir Zeit.“ Wie immer in der Show galt es nämlich, innerhalb von vier Stunden das Motto von Gastegber und Designer Guido Maria Kretschmer (52) umzusetzen. Für die Folge mit Freier lautete es: „Die neue Woll-Lust: Bringe Strick optimal zur Geltung!“ Oha, mag man sich denken – für die beiden Herren aber keine Herausforderung, die sie aus der Bahn geworfen hätte. Mit welchem konkreten Outfit der Sunnyboy gegen seine weiblichen Mitstreiterinnen Dagi Bee (22, Youtuberin), Nachrichtensprecherin Annett Möller (38) und Jasmin Taylor, Geschäftsführerin des Berliner Reiseveranstalters JT Touristik, angetreten ist, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: „Es hat alles gesessen und gepasst, wir haben das Thema total sexy umsetzen können und Guido war hingerissen“, verriet Freier der NP.

Ihm war wichtig, nicht den Erwartungen der Damen zu entsprechen, sondern sie zu überraschen. „Alle drei haben gedacht, dass ich in Jeans und Wollpulli oder mit einem Schal aufschlage“, so der Bachelor von 2016. Denkste – er hat sich einfach für einen Rock entschieden! Für den Mann totales Neuland, „vielleicht sollte ich den Look auch mal in meiner Freizeit ausprobieren“, sagt er und lacht.

Auch mit der vorgegebenen Zeit ist das Shopping-Duo gut hingekommen, „ich hatte sogar noch Zeit für einen Friseurbesuch.“ Der hat dann auch das letzte Geld von den 500 Euro Budget verbraucht, „ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell ausgegeben sind.“

Auch Eisenmenger war von dem Trip in die Bundeshauptstadt total begeistert, von Guido Maria Kretschmer sowieso: „So, wie er im Fernsehen rüberkommt, ist er wirklich.“ Und das wäre wie? „Absolut authentisch. Ein sehr netter und sympathischer Mann.“ Zur Erinnerung hat er sich mit dem 52-Jährigen auf dem berühmten Laufsteg fotografieren lassen. Der Boutique-Chef freut sich auf die Ausstrahlung an diesem Sonntag, ist aber auch ziemlich gespannt, „vor allem auf die Kommentare von Kretschmer.“

Ein angedachtes Public Viewing wird es zur Sendung nicht geben, Eisenmenger ist geschäftlich in Düsseldorf unterwegs: „Ich hoffe, dass ich es pünktlich zum Sendungsbeginn nach Hause vor den Fernseher schaffe.“ Wie wir den umtriebigen und gewieften Mann kennen, wird er das schon packen.

Von Mirjana Cvjetkovic