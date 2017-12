GUTE LAUNE: DIe NP sprach mit Schauspielerin Denise M’Baye über Märchen.

© Nancy Heusel

Märchen

Denise M’Baye verzaubert uns am 25. Dezember

Sie verhilft einem tapferen Königssohn zum „Wasser des Lebens“: Am ersten Weihnachtstag schlüpft Schauspielerin Denise M’Baye (43) in einer Märchenverfilmung in die Rolle der weisen Waldfrau Salwa. Die NP sprach mit ihr über Froschkönige, den Kampf gegen Plastikmüll und acht Jahre als ewig junge TV-Nonne.