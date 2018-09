Hannover

Schade, keiner der Löwen hat zugeschnappt. Kristina Markstetter (27) und Rimma Banina (34) stellten am Mittwochabend (25. September) in der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen“ ihr Fitness-Konzept vor – die Hannoveranerinnen verbinden in „Twerxout“ den lasziven Twerking-Stil mit Workout. „Unsere Kurse in Hannover sind voll, wir wollen mit ganz Europa twerken“ warben die beiden um eine 50 000-Euro-Finanzspritze, um noch mehr Trainer ausbilden zu können. Ihr Pech: Investorin Judith Williams (46) fehlte beim Casting – sie tanzte selber bei „Let’s Dance!“

Der Rest der Löwenmeute (vor allem die Männer) guckte sich die Vorführung interessiert an, winkte dann aber ab. „Sie können sich doch nicht Powackeln patentieren lassen“, zweifelte Carsten Maschmeyer (59). Auch der Vergleich mit Zumba – das Fitness-Programm mit lateinamerikanischen Tanzelementen ist weltweiter Standard in Fitness-Studios – zog nicht richtig. „Ich kenne das nicht“, gab mit Frank Thelen (42) ausgerechnet der Jüngste in der Runde zu. Ralf Dümmel (51) klärte ihn zwar auf („Das ist ein Milliarden-Markt“), gab den beiden Sportlerinnen aus Hannover aber trotzdem eine Absage.

Kristina Marktstetter (links) und Rimma Banina aus Hannover präsentieren mit „TwerXout“ ein auf Twerking basierendes Fitnessprogramm bei „Die Höhle der Löwen“. Quelle: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Auch Georg Kofler (61) wollte nicht investieren („Ihr könnt keine 1000 Trainer im Jahr ausbilden. Das ist mir zu klein“), Dagmar Wöhrl (64) versuchte sich zwar selber im Twerxen, fürchtete aber um die Qualitätskontrolle.

Von Frank Thelen gabs noch einen guten Rat: „Ihr habt noch keinen Biss als Unternehmerinnen. Beim Geschäftssinn müsst ihr Gas geben.“ Die „Twerxout“-Erfinderinnen sehen das ein: „Wir sind mehr Künstler“, sagen die Hannoveranerinnen. Und wollen jetzt noch mehr Energie in die Unternehmerseite stecken.

Von Andrea Tratner