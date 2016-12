Die Schauspieler Casey Affleck (o.l.), Meryl Streep, Ryan Gosling, Natalie Portman (u.l.), Denzel Washington und Regisseurin Maren Ade sind für die Golden Globes nominiert.

© dpa/afp

Begehrter Filmpreis

Das sind die Golden-Globes-Nominierte

Wer einen Golden Globe gewinnt, hat gute Chancen auf einen Oscar. So heißt es jedenfalls in Hollywood. Und so schaute am Montag die ganze Filmwelt gespannt auf die Nominierungen für die Verleihung im Januar 2017.