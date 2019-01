Hannover

Das Feld der Konkurrentinnen in der mexikanischen Luxusvilla lichtet sich: „ Bachelor“ Andrej Mangold (32) aus Hannover pfeift auf den Heimvorteil – Mittwochabend schickt er in der RTL-Show Christina Grass (30) aus seiner Heimatstadt ohne Rose nach Hause. Die findet die Entscheidung gar nicht lustig. „Das ist krank“, wütet die Pharmareferentin, die „Miss Norddeutschland“ war.

Der „ Bachelor “ spürt bei Grass das Knistern nicht

Dabei hat sie eine echte Chance: Mangold bittet die 30-Jährige zum Einzeldate – doch beim Candle-Night-Dinner am Strand hat der Junggeselle „noch nicht das Knistern gespürt“, für „den nächsten Schritt“ ist er nicht bereit. Denn gekuschelt und geküsst wurde in der aktuellen Staffel schon einige Male, Steffi Gebhardt (32) darf sogar eine Nacht (ohne Kameras!) mit ihm verbringen. „Die Nacht war kurz – weil wir soviel geredet haben“, beteuert sie am Morgen danach, als die restlichen Ladies die Lage sondieren.

„ Christina trägt das Herz auf der Zunge“

Nun, so weit kommt Grass nicht. Die selbstbewusste Hannoveranerin tritt bei Sushi und Weißwein am Strand vielleicht ein bisschen zu forsch auf, löchert den „ Bachelor“ mit Fragen nach seiner perfekten Frau, macht imaginäre „Haken“, als der 32-Jährige Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Werte wie Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit aufzählt. Als sie ihm offenbart, dass sie ein neugieriger Mensch und „offen für alles“ ist, bekommt er einen Hustenanfall. Seine skeptische Bilanz: „ Christina trägt das Herz auf der Zunge.“

ZU FORSCH? Am allerersten Abend bekam Christian Grass eine Blitz-Rose – jetzt ist sie leer ausgegangen.

Auch Ernestine Palmert (26) bekommt keine Rose, nimmt die Entscheidung aber gelassen hin. Grass hingegen flippt aus – wohl, weil sie sich nach einem kurzen Einzelgespräch in der „Nacht der Rosen“ auf der sicheren Seite wähnt (während TV-Zuschauer ganz klar sehen, dass da überhaupt kein Funke überspringt). „Schade, dass ich mich so in dir getäuscht habe“, schleudert sie Mangold ins Gesicht. Hinter der Kamera geht es weiter: „Er kann froh sein, dass ich nicht Yeliz bin und ihm eine geknallt habe.“ Vor einem Jahr hatte sich die Hannoveranerin Yeliz Koc (25) mit einer Ohrfeige vom damaligen „ Bachelor“ Daniel Völz (34) verabschiedet.

„Blah-Blah“ und Bussi-Bussi: Nächsten Mittwoch geht es weiter

Acht Frauen sind übrig, Mangold busselt nächsten Mittwoch (20.15 Uhr, RTL) weiter. Ohne Grass. „Ich bin schockiert“, sagt sie und spricht Mangold ab, „loyal, fair und ehrlich“ zu sein. „Was für ein Blah-Blah.“

