Frau Stanoiu, wie geht es Ihnen?

Mir geht es wirklich gut (lacht). Wenn ich aber zwei Jahre zurückblicke, war das natürlich anders. Ich wollte den Vertrag für „Donna“ gern zehn Jahre verlängern, hätte das Konzept erneuert und auch noch einmal umgebaut. Aber der Vermieter hatte andere Vorstellungen. Das war für mich schon schlimm, denn „Donna“ ist mein Baby. Arbeit ist Spaß für mich, mein Hobby, einfach alles. Klar, bleibt da auch viel auf der Strecke: Familie, Freunde und Kinder. Aber das ist der Preis dafür.

Was haben Sie gemacht, als klar war, dass die Verhandlungen scheitern?

Meine Assistentin gebeten, mir noch am gleichen Tag einen Flug nach Paris zu buchen. Ich musste für zwei Tage raus. Nachdenken, durchatmen und runterkommen.

Warum ist das „Donna“-Aus für Sie so emotional?

Mein erster Laden war 1988 „Donna“ an der Marktkirche in der Altstadt. Ich hatte das Glück, über einen Freund, der damals Fotograf war, in die Modebranche reinzurutschen. Anfangs modelte ich für Michael Schulz, das war vor 36 Jahren ein großer Name – der Modekönig von Hannover. Später bin ich auf der Modemesse „Igedo“ in Düsseldorf gelaufen und auf vielen großen Schauen. Mein erster Arbeitgeber war Designer Bernd Berger. Er hat mich später auch bei „Donna“ unterstützt, wurde mein erster Lieferant.

Sie stammen ursprünglich aus Rumänien. Wann kam ihre Familie nach Hannover?

Das war 1979. Ich war 14 Jahre alt, meine Schwester Monica zwölf und meine Schwester Alis zwei. Meine Eltern waren beide selbstständige Fotografen – sie hatten in Rumänien ein Fotostudio. Mein Vater ist damals aus politischen Gründen nach Deutschland gekommen und hat für den Sender „Freies Europa“ über Rumänien geschrieben. Er ist nie wieder zurück gegangen, aus Angst vor der Polizei.

Kam es Ihnen nie in den Sinn, in der alten Heimat ein Geschäft aufzumachen?

Nach dem Ende des Ceaușescu-Regimes wäre das bestimmt möglich gewesen, wir hätten dort auch viel Geld verdient. Aber man muss auch mit der Mentalität der Menschen umgehen können – und das kann ich nicht. Von Rumänien aus betrachtet, bin ich bin so deutsch im Kopf wie kein anderer. Der Unterschied zwischen sehr arm und supperreich klafft dort extrem auseinander. Meine Mutter ist oft dort, besucht Kinderheime und verteilt Sachen, die wir spenden. Die Kinder in den Heimen haben nichts, oft nicht mal ein Stofftier.

Wie geht es weiter nach dem Ende von „Donna“?

Es ist viel passiert. Nach meinem Label „Zoe“ habe ich zusammen mit Freunden das Label „Roqa“ aufgebaut. Vorher hatte ich den Kopf nicht frei für noch eine eigene Kollektion. Ich weiß ja, wie viel Kraft und Zeit das kostet. Aber auf einmal gab es kein Gegenargument mehr (lacht). Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was mit „Donna“ passiert ist, ist passiert – Haken dran.

Warum heißt Ihr Label „Roqa“?

Es ist international verständlich, man kann es in allen Sprachen aussprechen, wir haben Markenschutz dafür. Ich finde den Namen toll, weil er für Männer wie für Frauen funktioniert – auch für Kinder, Taschen, Gürtel, Schuhe, Accessoires. Im Rumänischen und Italienischen bedeutet „Roqa“ soviel wie Felsen. Im Türkischen benutzt man es für Rucola – damit kann ich leben (lacht).

Sie haben auch ein erfolgreiches Geschäft in Hamburg. Warum leben Sie immer noch in Hannover?

Ich lebe gern hier, weil mich Hannover nicht stresst. In Paris brauchst du zwischen zwei Terminen 30 Minuten, in Istanbul zwei Stunden. Dort ist alles so zerpflückt, hier kennt jeder jeden. Hannover ist meine Heimat und mein Ruhepol.

Ruhig ist Ihr Leben aber nicht ...

Ich war vergangenes Jahr 264 Tage unterwegs für Produktion, Messen und Einkauf für die Läden. Ich habe zum Glück viele „rechte Hände“. Meine Assistentinnen Anna-Lena und Lisa kennen jeden Winkel der Läden, ich weiß nicht mal, wie das Kassensystem funktioniert.

Hat Ihr Tag eigentlich mehr als 24 Stunden?

Viele beschweren sich, das ich nicht am gesellschaftlichen Leben in Hannover teilnehme. Aber ich würde es auch nicht schaffen. Mein Tag ist straff getaktet, inzwischen habe ich sogar eine Schlaf-App, damit ich meine sieben Stunden schlafe.

Was steckt hinter Ihrer Aktion „Anker für Nepal“?

Mein guter Freund, Schauspieler Ralf Bauer, ist schon seit 20 Jahren immer wieder in Nepal und hilft dort Bedürftigen. Die Spenden-Aktion entstand 2015 nach dem schlimmen Erdbeben. Pro Armband mit Anker – das wir übrigens komplett aus eigener Tasche finanzieren – gehen zehn Euro nach Nepal. Über unsere Kontakte konnten wir inzwischen etwa 50 Geschäfte deutschlandweit überzeugen, ebenfalls eine Spendenbox aufzustellen.

Was passiert mit dem Geld?

Ich war schon zweimal in Nepal und habe mir ein Bild gemacht: Wir haben eine Schule gebaut, 22 Häuser renoviert, für 70 Halbwaisen Patenschaften organisiert, die Kinder leben jetzt in einem Kloster in Katmandu.

Meditieren Sie auch selbst?

Yoga und Meditation sind mir wichtig. Jeden Tag mache ich den Sonnengruß – und zwar 21-mal.

Und was ist Ihr persönliches Ziel für die Zukunft?

Ich freue mich darauf, mich einmal wieder zu langweilen (lacht). Das Gefühl hatte ich lange nicht.

Von Luisa Verfürth