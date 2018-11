Hannover

Nun gibt es in der TV-Landschaft ja viele Kritiker, die „Germany’s Next Topmodel“ vorwerfen, zu viel nackte Haut zu zeigen. Das Geschäftsmodell von Heidi Klum (45) wird jetzt noch getoppt – Sylvie Meis (40) sucht ab 21. November zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr auf RTL „Sylvies Dessous Models“. Viel Stoff dürften die Kandidatinnen da nicht tragen. Daria Wätzold (24) winkt ab. „Ich bin da selbstbewusst“, sagt die Miss Hannover von 2015. „Ich sehe keinen Unterschied zwischen Dessous und einem Bikini. Es kommt auf Stil und Geschmack an. Es darf nicht billig wirken.“ Mittwoch will sich die zierliche Blondine gegen die 30 anderen Kandidatinnen durchsetzen.

In der Vorrunde sticht Wätzold 1000 Bewerberinnen aus

In einer Vorrunde hat sie schon an die 1000 Bewerberinnen ausgestochen. „Das war ein Riesen-Casting“, erzählt sie im NP-Gespräch. Fotoshooting und ein Vorstellungsgespräch, das als Video Sylvie Meis vorgelegt wurde – denn die sucht für ihr Wäsche-Label neue Markenbotschafterinnen (siehe Info).

Sie hält sich mit drei Hunden und vier Pferden fit

Wätzold könnte gute Chancen haben, die 24-Jährige ist schlank, durchtrainiert. Dazu gehört Disziplin („Ich mache fünfmal die Woche morgens nach dem Aufstehen Sport“), ein anderer Grund ist aber sicher auch der Lebensstil der Ex-Miss. Mit ihrem Freund lebt die gebürtige Hannoveranerin auf einem alten Gutshof in der Nähe von Celle, hält drei Hunde und vier Pferde. „Ich bin eine kleine Bäuerin“, scherzt sie.

LIEBT IHRE HEIMAT: Daria Wätzold studiert in Berlin, will nach dem Abschluss aber wieder nach Hannover. Quelle: Dröse

Passen in dieses Bild die schwindelerregenden Absätze ihrer YSL-Stiefeletten? Wätzold schmunzelt, gibt zu, dass sie sich für den NP-Fotografen natürlich in Schale geworfen habe, sonst aber eher der Sneakertyp sei. „Das Landleben ist mein Gegenpol zu Berlin“, sagt sie. In der Hauptstadt studiert sie nämlich Wirtschaftspsychologie, derzeit macht sie zwei Praxissemester in einer Werbeagentur in Langenhagen. „Berlin ist schön, wenn man Action will, aber zuhause fühle ich mich hier.“ Die Großstadt sei anonym, „in Hannover lebt meine Familie, hier trifft man immer jemanden.“

Für die Model-Karriere ist Wätzold zu klein

Die Studentinnen-Quote unter den 30 Sylvie-Kandidatinnen ist hoch, liegt fast bei 50 Prozent. „Man bleibt nicht immer jung“, sagt Wätzold, die später vielleicht mal in den Bereichen Personalführung oder Produkteinführung arbeiten möchte, trocken. „Die Absicherung zählt.“ Zwar sah sie sich mit 13 Jahren zum ersten Mal auf einem Zwei-Meter-Werbeplakat des Modelabels „New Yorker“ („Ich fand das toll, wollte mehr“), analysiert ihre Chancen aber realistisch. „Ich bin mit 1,65 Metern als Model zu klein.“ Da helfen auch die Traummaße 86-63-92 und 49 Kilo Gewicht nicht. Aber: „Ich mag es, vor der Kamera zu stehen, immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen.“ Hat sie zum Beispiel gemacht für Spots des ADAC oder Bebe Young Care.

MIT KRONE: 2015 holt Daria Wätzold den Titel Miss Hannover.

An Misswahlen nimmt sie nicht mehr teil („Damit habe ich abgeschlossen“), sie habe nämlich gemerkt, „man kann auch anders Karriere machen“. Mit 5000 Followern legte sie 2015 nach dem Miss-Hannover-Titel auf Instagram los, heute sind es fast 30 000. Die Bilder, die glänzend und glamourös wirken, sind harte Arbeit. „Man muss schon ehrgeizig sein“, sagt Wätzold über den Social-Media-Kanal. „Ich will mit Instagram Geld verdienen, ich finanziere so mein Studium.“

Sie hält sich für „zu langweilig“ fürs Fernsehen

Vielleicht kann sie das demnächst ja auch mit einem Werbevertrag als „Sylvies Dessous Model“? Wätzold zieht die Nase kraus, wenn sie an die Aufzeichnung der drei Folgen und stressige Tage vor der Kamera denkt. „Ich fürchte, ich bin ein bisschen zu langweilig fürs Fernsehen.“ Abwarten!

So läuft die RTL-Show:

Sylvie Meis ist nicht nur Model und Moderatorin – sie ist auch Geschäftsfrau. Die neue RTL-Show (drei Folgen, ab 21. November mittwochs ab 20.15 Uhr) ist die perfekte Schnittmenge. In „Sylvies Dessous Models“ sucht sie unter 30 Kandidatinnen eine Markenbotschafterin für ihre Unterwäsche- und Bademoden-Linie „Sylvie Designs“.

Wie das geht? Personality-Check, Fotoshooting, Videodreh – in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza. Nur zehn der Bewerberinnen dürfen nach der ersten Laufsteg-Präsentation ins Model-Loft ziehen.

