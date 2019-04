Hannover

Ein Solokonzert von Farin Urlaub (55) im Jahr 2002 war die Offenbarung. Der Gitarrist und Sänger der „Ärzte“ trat im Capitol auf, „ich hatte sofort Feuer gefangen, es war großartig“, sagt Daniel Pflieger (35). „Die Band bestand nur aus Frauen, da war eine Menge Energie auf der Bühne.“ Und so dynamisch war es auch bei den folgenden 50 Konzerten „der besten Band der Welt“, wie sich die Musiker nennen – so viele ihrer Auftritte hat Pflieger bis heute erlebt. Er mag den Überfluss, das Überbordende, mit dem die „Ärzte“ auf der Bühne loslegen. „Bei einer Tour haben sie sich die ,Village People’ dreimal als Vorband geleistet, obwohl die pro Auftritt mindestens 30 000 Euro kosten – nur um sich und ihren Fans Spaß zu bereiten.“

Pflieger folgt Musikern auf Europa-Tournee

Der ganz große „Ärzte“-Spaß steht dem 35-Jährigen sogar noch bevor. In diesem Mai wird er die Band zehnmal live erleben: Pflieger fährt den Musikern bei ihrer Europa-Tournee hinterher – mit dem Fahrrad. Am 12. Mai steigt er in Hannover aufs Rad, will in vier Tagen die rund 900 Kilometer bis nach Warschau schaffen, der ersten Stadt der „Miles & More“-Tour. Weitere Stationen: Prag, Zagreb, Ljubljana, Mailand, Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, London und Brüssel. Fast 4000 Kilometer werden am Ende auf Pfliegers Tacho stehen. Kostenlose Schlafplätze bei Privatpersonen besorgt er sich auf der Plattform „Couchsurfing“, für die er selbst oft sein Sofa zur Verfügung stellt. Eine kleine Reisetasche fährt in einem Nightliner mit, den sich Fans gemietet haben, die ebenfalls die komplette Tour mitmachen.

220 Kilometer pro Tag will er schaffen

Pro Tag will Daniel Pflieger um die 220 Kilometer abreißen, dafür muss sein Schnitt bei etwa 25 Kilometer pro Stunde liegen. Viel dabei hat er nicht: „Mein GPS, das Handy, eine Powerbank zum Nachladen, eine Kreditkarte, Apfelsaft und Süßigkeiten.“ Ein Vorteil der Monstertour: „Man kann so viel Schokolade essen, wie man will“, sagt er und lacht. Zweimal bekommt er eine Verschnaufpause. Die Etappen von Warschau nach Prag und von Mailand nach Straßburg legt er in dem Nightliner zurück – für die Distanzen hätte er nur einen Tag Zeit, weil das Tourprogramm bei diesen Auftritten keinen Ruhetag vorsieht.

Ceocaching als Hauptberuf

Doch die Liebe zu der Musik der „Ärzte“ ist nicht sein einziges Motiv. Pflieger beschäftigt sich hauptberuflich mit Geocaching, einer Art digitaler Schnitzeljagd und Schatzsuche. Dabei wird anhand geografischer Koordinaten nach Verstecken gestöbert, in denen sich kleine Tauschgegenstände und ein Logbuch befinden, in das sich die Geocacher eintragen und so Punkte sammeln. Pfliegers Firma „Geheimpunkt“ organisiert Geocaching-Aktionen für Gruppen und Firmen, in seinem Geocaching-Reisebüro kann man weltweit Touren buchen. Seine XXL-Radtour will er auch beruflich nutzen. „Ich möchte entlang der Strecke den längsten Geocach der Welt verstecken, wie bei einer riesigen Schnitzeljagd.“ Die Tour könnten später andere nachfahren, „mit dem Rad, dem Auto, das geht ja auch über Jahre verteilt“, sagt der 35-Jährige.

Spenden sammeln für „SOS Mediterranee“

Und Pflieger will helfen. Auf der Radtour sammelt er Spenden für die Organisation „SOS Mediterranee“, die sich um die Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer kümmert. „Diese Menschen flüchten vor Krieg, Hunger, Terror – und zwar oft deutlich weiter als 4000 Kilometer.“ Auf der Spendenplattform betterplace.org hat er eine Spendenseite eingerichtet (https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/31868-ich-fahre-du-spendest-fur-schiffbrüchige). „Ich werde den kompletten Betrag der Organisation zuführen, die machen sehr gute, transparente Arbeit.“

Treffen mit Bela B.

Die „Ärzte“ auf seiner Mammutreise auch mal persönlich zu treffen, wäre ein Traum für Daniel Pflieger. Ein Anfang ist gemacht. Im Dezember konnte er Schlagzeuger Bela B. (56) nach einem Konzert in Hamburg sprechen, berichtete von seinen Plänen. Die Band, sagt Pflieger, ist begeistert. Ein Treffen könnte für alle Beteiligten eine Offenbarung werden.

Von Julia Braun