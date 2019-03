Hannover

Der Start war holprig. „In Hannovers-Musikszene läuft man sich ja immer wieder über den Weg. Ich hab Cyril zu einem meiner Konzerte eingeladen – aber er kam einfach nicht“, die Empörung in Juan Schmidts (53) Stimme mag gespielt sein, doch ein Kern Wahrheit wird wohl drin stecken. „ Juan war pikiert“, erinnert sich Cyril Krueger (31), dem an besagten Abend etwas dazwischen gekommen war. „Da hatte ich ein schlechtes Gewissen und hab ihn auf ein Bier eingeladen.“ Der Beginn einer wunderbaren Freund- und Partnerschaft.

Verbrecherromantik mit „Ronnie und Clyde“

Daraus entstanden ist das Musik-Duo „Ronnie und Clyde“ – „da steckt ein bisschen Verbrecherromantik drin. Und ein Augenzwinkern“, erklärt der 53-Jährige. „Unsere Auftritte sind wild und unberechenbar, manchmal weiß ich gar nicht, was Cyril als nächstes einfällt.“ Im Band-Logo sind statt Maschinenpistolen zwei Gitarren gekreuzt, die goldenen Schnörkel erinnern durchaus an den Filmklassiker mit Warren Beatty (81) und Faye Dunaway (78). „Wir gehen eben auf Kneipenraubzug“, scherzt Schmidt.

Erster Auftritt in Weinbar „Vintage“

Der erste Auftritt war in der Weinbar „Vintage“ in der List – und bereitete ausgerechnet dem Musik-Profi Krueger Lampenfieber. „Ich war nervös, weil das Publikum so nah war“, gesteht der Sänger, der 2010 neben der späteren Siegerin Lena-Meyer-Landrut (27) in Stefan Raabs (52) Casting-Show für den Eurovision Song Contest für Millionen Menschen vor den TV-Geräten gesungen hat. Auch mit den „ Jetlags“ hat er schon bei Events und Festivals vor bis zu 45 000 Menschen gesungen. „ Juan hat mir mit ,Ronnie und Clyde’ tatsächlich eine meiner größten Ängste genommen“, sagt Krueger mit einem Kopfschütteln.

„Spaß vor 30 statt vor 300“, kommentiert Schmidt trocken. „Akustik ist ungefiltert, da muss jeder Ton sitzen. Danach waren alle beseelt. Denn je leiser wir gespielt haben, desto intensiver haben die Leute zugehört.“ Darum geht es den Kneipenräubern trotz des martialischen Begriffs. Sich konzentrieren, sich einlassen auf zwei Gitarren, zwei Stimmen, Songs von Rio-Reiser, Rock, Pop, auch mal Schlager – „alle auf unsere eigene Art interpretiert“.

Keine Party, keine Musik zum Tanzen

„Wir bieten keine Party, wir machen keine Musik zum Tanzen. Ich hatte mal wieder Lust auf so etwas Kleines“, erzählt Krueger, der den ganz großen Karrieresprung nie gemacht hat. Der Grund? „Wir haben 130 Auftritte im Jahr, ich wollte die Jetlags nicht aufgeben“. Das hat durchaus auch bodenständige Gründe: „Der Sicherheitsaspekt. Ich will Musik machen, ohne mich darum sorgen zu müssen, wie ich Miete und Essen bezahle.“

Und da ist noch eine Leidenschaft, die den Käppiträger („Immer! Da muss ich mich nicht mehr um meine Haare kümmern“) an die Stadt bindet. „Ich habe meine Wurzeln in Hannover. Das ist echt schlimm, ich mag gar nichts anderes mehr“, sagt er mit einem Grinsen. Außerdem kann er sich auch hier ausleben: Gerade hat er mit Poetry-Slammer Tobias Kunze (38) in der Herrenhäuser „Lieblingsbar“ ein Projekt gestartet, dass Musik und Gedichte verbindet.

Das Leibniz-Theater ist für „Ronnie und Clyde“ ein großer Sprung – gut 80 Zuhörer passen in den Raum. Füllen wollen ihn die Musiker mit „Songs, die uns selber wirklich berühren“, erklärt Schmidt. Theater-Chef Joachim Hieke (50) hat keinen Zweifel, dass das klappt. „Die Band wurde mir von Stammgästen empfohlen, solche Tipps kommen von Herzen.“ Und ums Herz geht in dem kleinen Saal. „Ich will zu 80 Prozent Programm von Hannoveranern für Hannoveraner machen“, ist Hiekes Anspruch.

Schmidts Vater stammt aus Syrien, er selbst wurde in Damaskus geboren, fühlt sich aber als „Ur-Gehrdener. Als ich zwei Jahre alt war, sind wir hingezogen.“ Unter seinem Geburtsnamen el Hassani schnupperte er in den 90ern mit der Band „Mint“ ein bisschen Popstar-Luft. „Wir waren recht umtriebig, haben auch mal als Vorband von Purple Schulz gespielt“, erzählt er von dieser Zeit. Der Berufsweg sah dann aber anders aus – und führte steil nach oben. El Hassani startet als Reiseverkehrskaufmann durch, „als Regionaleiter hatte ich die Verantwortung für 35 Mitarbeiter“.

Bis er knapp vor dem 50. Geburtstag eine „Vollbremsung“ einlegte. „2014 habe ich ein Sabbatical gemacht, ich brauchte die Zäsur. Ich habe mich auf Musik konzentriert, mein Leben neu sortiert“, erzählt er und lächelt zufrieden. „Die beste Entscheidung meines Lebens.“ Im Job tritt er seitdem kürzer, hat geheiratet. „ Cyril war mein Trauzeuge.“ Wenn das nicht mal der Beweis einer wunderbaren Freundschaft ist!

Montag ab 20 Uhr im Leibniz-Theater (Komandanturstraße 7), Eintritt 23,90 Euro.

Von Andrea Tratner