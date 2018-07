Hannover

Das Foto, mit dem RTL 2 Hellen (25) vorstellt, überrascht und freut die Kandidatin gleichermaßen: „Man sieht meine Cellulite und meine Speckfalten. So ist er eben, mein Körper. Da wurde gar nichts retuschiert – das ist doch eine super Message!“ Und das ist erst der Anfang der Botschaftsverkündungen, die sich die Wahlhannoveranerin für die neue Staffel von „Curvy Supermodel“ vorgenommen hat.

Schon seit einiger Zeit verfolgt die brünette Sozialwissenschaftsstudentin als „große Frau – körperlich wie die Konfektionsgröße betreffend“ – die „Body Positivity“-Bewegung. Die sagt: Jeder Körper ist schön, so wie er ist. „Ich finde es super wichtig, dass Frauen in ihrer Vielfalt präsentiert werden“, so die 25-Jährige, die bei 1,77 Meter Konfektionsgröße 44 trägt. „Frauen sollen ihr Leben genießen, ohne den Zwang, in ein bestimmtes Kleid passen zu müssen.“ Gleiches gelte übrigens auch für Alter und Hautfarbe ergänzt sie im Gespräch mit der NP.

Sie selbst hat schon immer diesen Körper – „kräftige Beine, breite Schultern“ – gehabt, jedoch hat sie ihr Verhältnis dazu im Laufe ihres Lebens verändert. Als junges Mädchen merkte sie sehr wohl, „dass ich nicht so bin wie die Mädchen im Fernsehen.“ Bestimmte Klamotten trug sie einfach nicht, weil sie dachte, es sieht ohnehin nicht schön aus. Das negative Körperbild von sich trug Hellen lange mit sich herum, „es hat sich durch meine Jugend gezogen.“ Egal, wie viel Sport sie getrieben oder nicht getrieben hatte – „mein Körper war immer etwas mehr.“ Das animierte einige Mitschüler zu unschönen Aktionen, Hellen wurde angefeindet: „Ein Körper ist nun mal die erste sichtbare Fläche, die Kinder angreifen“, sagt sie reflektiert über die Zeit. „Dicke Kinder werden einfach mehr gemobbt.“

Erst in ihrer Studienzeit begann sie, sich final mit sich anzufreunden. „Es war ein schleichender Prozess, der dazu geführt hat zu erkennen: Das bin ich.“ Die angehende Sozialwissenschaftlerin folgte erfolgreichen Plus-Size-Models bei Instagram, was auch dazu führte, dass sie sich nicht mehr „komisch“ fühlt und sich ihr Verhältnis zu ihrem Körper verändert hat. Ganz ungeniert äußert Hellen sich auch zu ihrem Gewicht: „Ich schätze 88, 89 Kilo? Keine Ahnung, ich habe keine Waage. Entscheidend ist ohnehin der Fettanteil im Körper – und auf den gebe ich acht. Ich merke, wenn der steigt.“ Sportler können das nun mal, Hellen turnt seit Jahren Rhönrad.

Trotz ihres gesunden Umgangs mit ihrem Körper und ihrem Erscheinungsbild ist es nun aber nicht so, dass sie sich in die hipsten Klamotten schmeißt: „Mode ist schon schön, aber nicht das wichtigste“, sagt sie und lacht. Wer weiß, wenn sie in der Sendung Eindruck hinterlässt, ja vielleicht sogar gewinnt, wird sie sich sicher öfter in hübschen Sachen posierend vor einer Kamera wiederfinden – das gehört dann ja zum Job. So wie ihn Angelina Kirsch (30), Model und „Curvy Supermodel“-Moderatorin, schon hat. „Toll, wie sie das macht, wichtig ist es auch. Sie ist ein Vorbild.“

Und warum hat sie selbst das Zeug zum „Curvy Supermodel“? „Ich glaube, dass ich eine positive Ausstrahlung habe, weil ich mich wohlfühle“, bringt es die Frau aus der List auf den Punkt. „Und das kann ich gut transportieren.“

Mal gucken, wie die Juroren Hellen finden. Neben Kirsch bewerten auch Jana Ina Zarrella (41), Jan Kralitschka (42) und Oliver Tienken (37) die Teilnehmerinnen. Die Herren (Kralitschka ist Model, Tienken Choreograf) sind übrigens in der dritten Staffel neu dabei. Wir sind gespannt!

Donnerstag um 20.15 Uhr startet die erste Folge der dritten Staffel „Curvy Supermodel“ bei RTL 2.

Von Mirjana Cvjetkovic