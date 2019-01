Hannover

Er hat immer wieder mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Stoff dafür hat TanCaglar (38) ja allemal: Er ist erfolgreicher Basketballer und mittlerweile mindestens genauso er­folgreicher Comedian, er modelt, und er sitzt wegen einer schleichenden und sehr tückischen Rückenmarkserkrankung seit 14 Jahren im Rollstuhl.

„Interessantes Leben“ – fand auch der Ullstein-Verlag und ging auf Caglar zu. „Ein Jahr lang habe ich mir an dem Buch die Finger krumm geschrieben“, erzählt der 38-Jährige der NP bei einem Kaffee im „Mezzo“ am Weiße­kreuzplatz in der Oststadt. Oft hat er nach dem Basketballtraining am Laptop gesessen, „da war der Kopf immer so schön frei“. Er lacht: „Nur die Finger nicht – die waren nach dem Sport meist noch voller Adrenalin und haben gezittert.“ Vertipper waren nur dieser Tatsache geschuldet – in seinem Deutsch-Leistungskurs hatte er 14 Punkte.

Auch wenn Caglar ein absolut lebensfroher Mensch ist, der andere nicht nur wegen seines Comedian-Daseins zum Lachen bringt, kam er während des Schreibens auch an seine Grenzen: „Es war eine durchaus emotionale Zeit, ich habe mein Leben komplett auf links gedreht“, erzählt er über die Zeit, „ich musste in mich gehen, es war teilweise echt anstrengend für den Kopf.“ Seine Biografie sollte alles sein, „nur kein Buch, das sich um Schicksalsschläge dreht“. Er hatte immer im Blick, mit „Rollt bei mir!“ ( Ullstein, 256 Seiten, zehn Euro, erscheint am 26. Juli) ein unterhaltsames und ironisches Werk zu schaffen, das auch Motivationsratgeber sein sollte.

Caglar selbst hat allen Grund, motiviert zu sein: Sein Soloprogramm läuft noch bis Ende November – am 3. April tritt er übrigens im Langenhagener „Daun­stärs“ auf ( Konrad-Adenauer-Straße 15; Beginn: 19 Uhr; Eintritt zwölf Euro). „40 Prozent für das neue Programm habe ich bereits fertiggeschrieben, es soll dann weniger um das Thema Be­hinderung und Rollstuhl gehen“, verrät er schon mal. Seine Herausforderung: „Ich darf die neuen Gags nicht jetzt schon andauernd beim Publikum testen.“

Der 38-Jährige kommt an: Beim Kabarett- und Kleinkunst-Wettbewerb „ Stuttgarter Besen“ hat er den Publikumspreis gewonnen und ist Dauergast in Talk-Shows. Mittlerweile hat er be­reits beim „Kölner Treff“ mit Bettina Böttinger (62) in illustrer Runde gesessen, außerdem war er in der Sendung von Bettina Tietjen (59) und Alexander Bommes (43) zu Gast: „Ich bin froh, dass es so läuft, wie es ist, und mein Leben und meine Kunst die Leute interessieren.“ Als Mentor hat er übrigens einen bekannten Menschen aus der Branche gewonnen: Bill Mockridge (71). Der Schauspieler ( Erich Schiller aus der „ Lindenstraße“), Kabarettist und gebürtige Kanadier hat Caglar zu sich nach Hause eingeladen: „Es gab Süßkartoffelauflauf“, erzählt der von dem Treffen mit Mittagessen in Bonn.

Der Comedian und Debütautor lebt derzeit ein flottes Leben. Ein Leben, das aber auch seine Schattenseiten hat: „Ich lebe schon isolierter als früher“, sagt er, „man läuft Gefahr, Anschluss an die Freunde zu verlieren.“ Sicherlich hat er auch welche dazugewonnen, aus dem neuen Umfeld, „die kennen das Leben aber nicht an­ders“. Tan Caglar ist äußerst feinfühlig auf diesem Terrain unterwegs: „Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur das eigene Leben gibt.“

So reflektiert und aufmerksam, wie dieser vielseitige Mann ist, dürfte das aber keine große Gefahr darstellen.

Mirjana Cvjetkovic