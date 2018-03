Clichy schließt; Reimann geht in den Halbruhestand

Gastronomie

Seit 62 Jahren steht Ekkehard Reimann (76) hinterm Herd, davon fast 40 Jahre in seinem „Clichy“. Doch dort schließt Hannovers ältester Koch Ende April zum letzten Mal die Türen. Die NP traf ihn zum Abschiedsgespräch.

Hannover. Die Tage des „Clichy“ sind gezählt – und damit die von Ekkehard Reimann (76) als Chef des „Clichy“. Da sitzt der ehemalige Sterne-Koch auf seinem Lieblingssofa im Eingangsbereich seines Nobelrestaurants am Weiße­kreuzplatz, in dem er jahrein, jahraus gekocht hat, und schaut sich um. Es ist mittags, die Tische sind fein eingedeckt für den Abend, alles steht für die Gäste bereit.

So richtig vorstellen kann sich Ekki Reimann noch nicht, dass er, der fast ein halbes Jahrhundert hannoversche Gastronomiegeschichte maßgeblich mitgeprägt hat, am 30. April zum letzten Mal die „Clichy“-Türen schließt – und dass dann alles vorbei ist. Hinter den Kulissen ist er aktuell einen großen Teil seiner Zeit damit beschäftigt, alles zu regeln. Das lenkt auch gut ab von den Gedanken, was „da­nach“ kommt: „Wir sind hier wirklich ein familiärer Be­trieb. Ich habe immer mehr Azubis eingestellt, als ich brauchte, habe sie auch zur Prüfung durchgeschleppt, wenn sie nicht so gut waren.“ Für Reimann, der nie geheiratet hat, war und ist seine „Clichy“-Mannschaft seine Familie. Seine Mitarbeiter sind seit Jahren bei ihm, nicht nur im Service und in der Küche. Die Putzfrau und der Spüler sind beispielsweise mehr als 30 Jahre bei Reimann beschäftigt. Für seine Mitarbeiter war er immer mehr als nur der Chef, er kannte ihre Hintergründe, half, wenn möglich, bei Pro­blemen, hatte ein Ohr für ihre Sorgen: „Ich habe ihnen hier eine kleine Heimat gegeben. Klar, sie mussten auch arbeiten, aber ich habe meinen Laden mit einer Mischung aus Strenge und Verständnis geführt“, sagt er. Ganz ein Chef der alten Schule.

Und so ist sein größter Wunsch verständlich: dass all seine Angestellten nach der Schließung in neuen Jobs unterkommen. Drei Restaurantfachleute übernimmt sein langjähriger Freund Norbert Schu (65) von der „Insel“ – darüber freut sich Reimann besonders: „Für die ist das noch mal ein Aufstieg!“ Und auch bei Markus Kirchner (48) vom Maritim Airport kommen einige Kollegen unter.

Nicht nur für das „Clichy“-Team ist es ein Ab­schied, auch für die Gäste. Derzeit wird Reimanns Edellokal überrannt. „Wir sind jeden Tag ausgebucht, ich sehe Gäste wieder, die sich seit sechs oder zehn Jahren nicht mehr haben blicken lassen“, sagt Reimann amüsiert, „manche haben bis zu fünfmal reserviert.“ Alle wollen noch einmal seine Küche genießen, den Gastgeber noch einmal sehen. Für Reimann ist das eine große Be­stätigung, aber auch an­strengend. „Ich bin ja nicht mehr der Jüngste“, schmunzelt er. Mit 76 Jahren als aktiver und alleinverantwortlicher Koch zu arbeiten, ist Rekord in Hannover. Seit 62 Jahren steht er im Dienst hinterm Herd – auch das einmalig.

Was wird er mit all seiner Zeit anfangen? Reimann zuckt mit den Schultern und grinst: „Das ist ja auch erst mein Halbruhestand.“ Im­merhin habe er einen Beratervertrag mit „Reimanns Eck“, das von der Gesellschaft Gastrotrends übernommen wird, dort werde er weiterhin die Saucen ma­chen, dort wird er Gastgeber bleiben. Aber ansonsten? Wieder etwas mehr für die Gesundheit tun will er, walken oder joggen, außerdem Krafttraining machen, um gegen Muskelschwund im Alter anzugehen. Und an den vielen ungewohnt freien Abenden? „Das wird mir bestimmt schnell zu viel werden“, gibt er ehrlich zu. Verständlich, für einen Menschen, der nur auf Achse war, sich nie wirklich eine Pause gegönnt hat, parallel bis zu vier, fünf erstklassige Restaurants leitete, ist Zeit eine unvorstellbare Größe. Nachdenklich blickt er in die Ferne, er weiß, bald muss er sich dem stellen: „So viel Freizeit bin ich ja zeit meines Lebens nicht gewohnt gewesen.“ Bodo Linnemann (77) werde er anrufen, sagt er, um mit ihm die Stadt zu durchmessen. Linnemann, auch so ein hannoversches Original, be­trieb jahrzehntelang gegenüber vom „Clichy“ das „Casa Blanca“, Deutschlands kleinste Disko.

Einige Restaurants will er demnächst besuchen, im „La Rock“ von Ulli Hahn (48) und Frank Ochotta (54) ist er immer noch nicht gewesen. Ochotta gehörte einst auch zur Reimann-Familie, zu­nächst im „Clichy“, später als Restaurantleiter im „Gattopardo“ im Nikolaiviertel. Und auch das „Handwerk“ und das „Al Dar“ stehen auf Reimanns Liste.

Blickt der Gastronom auf sein Leben zurück, ist er mit sich zufrieden: „Es gibt kaum etwas, das ich ändern würde.“ Gut, er hätte auch Winzer werden können, aber letztendlich war die Entscheidung für die Küche die richtige. Als Perfektionist hat er sich viel Ruhm erkocht und hat das genossen – und gelebt. Reimann war nie der Gesundheitsapostel, „als junger Mensch habe ich exzessiv wie kein anderer gesoffen“. Er hat jahrzehntelang geraucht, erst Zigarette, später Zigarre. Aber er hat auf die Signale seines Körpers gehört und rechtzeitig einen Schlussstrich gezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen Weggefährten, die inzwischen tot sind – wie seine Tafelrundenkollegen Rainer Feuchter († 67), Wilhelm Strohdach († 56) und Helmut Ammann († 76). Andere sind schwer krank wie Axel Felsenstein (58). Mit ihm hatte er das Gourmetfest „Hannover is(s)t phantastisch“ (HIP) organisiert.

Auch wenn sich Reimann in vielen Restaurants immer wieder neu erfunden hat, im Herzen ist sein Geschmack ein konservativer: „Die neue Art zu kochen ist nicht meine Welt – das sage ich jetzt, weil ich 76 Jahre alt bin. Ich habe immer süffig gekocht und es schmeckte, vor allem musste ich meinen Gästen nicht erklären, was sie essen. Das schmecken sie selbst.“ Heute sei die Küche kreativer, „aber die Köche müssen aus der Küche kommen und den Gästen das Essen erklären“.

Maike Jacobs