IM HERZEN HANNOVERANERIN: Schauspielerin Claudia van Veen lebt in den Niederlanden, spielt aber Silvester im Theater am Aegi.

Menschen

Claudia van Veen: "Ich galoppiere einfach drauf los"

Ist das die richtige Losung für die Silvesternacht? Claudia van Veen (41) spielt in „No Sex in the City“ am 31. Dezember eine erfinderische Hotelchefin. Die NP sprach mit der Hannoveranerin über die Liebe zur Bühne, ihren einflussreichen Schwiegervater – und eine eventuelle Rückkehr nach Deutschland.