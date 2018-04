Claudia Rimkus über den Hannover-Krimi „Eichengrund“

Bücher

Sie schreibt einfach gern, auch in der Schule waren ihr Aufsätze lieber als Diktate: Claudia Rimkus (61) aus dem Stadtteil Bult bringt heute ihren Hannover-Krimi „Eichengrund“ heraus. Die NP hat die Autorin besucht.

Hannover. Ziemlich zügig, nachdem Claudia Rimkus (61) ihren „Erstleserinnen“ ihren Roman „Eichengrund“ mitgegeben hatte, kam von den Freundinnen diese resolute Resonanz: „Den musst du Verlagen anbieten! Das musst du unbedingt ma­chen!“, waren sich die drei Damen unisono einig. Ge­nauso resolut war die 61-Jährige: „Das fange ich ganz bestimmt nicht wieder an“, hatte sie entgegnet, „ich habe das schon hinter mir und keine Lust mehr auf maschinell erstellte Absagen.“ Die hatte sie ein paar Mal erhalten, „Eichengrund“ ist nämlich nicht das Erstlingswerk der blonden Frau aus dem Stadtteil Bult.

Heute muss Claudia Rimkus grinsen, wenn sie an die felsenfeste Forderung ihrer Mädels denkt: „Ich habe mich breitschlagen lassen“, erzählt sie der NP an ihrem Wohnzimmertisch, „ich dachte nur: Dann kann dir keiner mehr vorhalten, du hättest nichts gemacht.“ Also hat sie eine Leseprobe an drei Verlage geschickt – „nach zwei Tagen meldete sich einer, sie baten um das ganze Manuskript.“

Das hat die Verwaltungsangestellte des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums dann auch gemacht. Nur davon erzählt hat sie ihren Freundinnen nichts. Auch nicht darüber, dass in zwei Monaten sogar ein persönliches Treffen in Stuttgart mit der Chef-Lektorin vereinbart war. „Ich wollte erst einmal abwarten und nicht über ungelegte Eier sprechen“, erklärt Rimkus ihre Zurückhaltung. Sie machte weiter ihr Ding, plante ihren Urlaub – eine Kreuzfahrt, „die Koffer waren schon gepackt“. Doch dann kam alles anders, Rimkus erlitt zwei Tage vor der Reise einen Herzinfarkt! „Ich saß mit meinen Freundinnen im Garten, da ging es mir plötzlich nicht gut“, erinnert sie sich an den 13. Juli 2016. Mit letzter Kraft schleppte sie sich nach oben in ihre Wohnung, ließ geistesgegenwärtig die Tür einen Spalt offen und legte sich aufs Sofa. „Ich wusste gleich, dass es ein Herzinfarkt ist“, so Rimkus, „ich hatte dazu schon mal recherchiert.“

Ihre Mädels standen ihr bei und riefen mit Rimkus’ Hilfe einen Rettungswagen („Die waren viel aufgeregter als ich“), Sanitäter transportierten sie ins Krankenhaus. „Die Fahrt mit dem ,Tatütata’ fand ich noch ganz toll“, erinnert sich die Buchautorin. An mehr erinnert sie sich aber nicht, sie wurde bewusstlos. Hinterher erfuhr sie, dass sie einen Herzstillstand erlitten hatte und Ärzte sie zweimal wiederbeleben mussten. Das Erste, was Rimkus dann wieder wahrnahm, waren ihre Kinder, die sie auf der Intensivstation besuchten. Nach sechs Tagen durfte sie nach Hause, eine Reha sollte folgen. „Ich hatte aber nur eins im Sinn: Ich wollte zu dem Termin nach Stuttgart!“

Die 61-Jährige entschied sich für einen ambulante Maßnahme in der Stadt. „Als ich dort vorstellig wurde, sagte ich gleich: Freitag brauche ich einen Tag Urlaub, ich habe einen wichtigen Termin.“ Sie lacht. Der Arzt hatte Verständnis und ließ sie unter der Bedingung, dass seine Patientin die Reise mit dem Zug antritt, auch fahren. Das Gespräch mit dem Verlag verlief gut, Lektorin und Autorin verstanden sich auf Anhieb. Als die Veröffentlichung von „Eichengrund“ in Sack und Tüten war, weihte Rimkus auch endlich ihre Freundinnen ein, „wir haben das mit einer Flasche Sekt gefeiert“.

Die Geschichte handelt übrigens von Rentnerin Charlotte Stern, die Geschichte spielt in Hannover. Aus der Zeitung erfährt Stern von zwei Todesfällen in der Seniorenresidenz „Eichengrund“. An Unfälle glaubt sie aber nicht – und meldet sich in der Einrichtung zum Probewohnen an, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Da stirbt noch ein Bewohner ...

Ihr eigenes Leben kann Claudia Rimkus heute übrigens genauso führen wie vor der Herzattacke: Ihr war ein Stent gesetzt worden, sie arbeitet wieder, und „ich muss einen Haufen Medikamente nehmen“. Und mit dem Rauchen hat sie aufgehört: „Das war das einzige Laster, das ich hatte.“ Auch wenn sie jetzt zehn Kilo mehr auf den Rippen hat, ist die 61-Jährige unendlich froh, dass sie mit ihren Enkeln Noah (7) und Josuah (5) wieder – oder vielleicht sogar noch – über den Rasen tollen und Fußball spielen kann. Ihnen hat sie das Buch auch gewidmet.

Ausruhen will sich die Hannoveranerin aber nicht, das hat sie in der Zwischenzeit auch nicht getan: „Der Nachschub ist schon fertig. Und meine Erstleserinnen sagen, das Buch ist noch spannender als das erste.“

Die Premierenlesung ihres Buches „Eichengrund“ (Gmeiner, 343 Seiten, zwölf Euro) findet am 21. April im Sofa-Loft in der Südstadt statt. Es ist ihre Wunsch-Location. „Ich mag die Atmosphäre dort einfach“, so Rimkus.

Mirjana Cvjetkovic