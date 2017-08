ER HAT ALLES IM GRIFF: Jean-Paul Pianta ist ein legendärer Chiropraktor. Seine Praxis führt der Franzose an der Podbi.

© Rainer Dröse

Leute

Chiropraktor Pianta kuriert die Gelenke der Stars

Wenn es bei Filmlegenden wie Sean Connery (86) oder Jean-Paul Belmondo (84) am Filmset zwickte, riefen sie den Chiropraktor Jean-Paul Pianta (72) zu Hilfe. Der französische Experte für Gelenke mit einer Praxis in Hannover half auch Liz Taylor (†79) immer wieder auf die Beine. Die NP besuchte den Mediziner an der Podbielskistraße.