Hannover

Wie viel Geld er im Portemonnaie hat? Das weiß Chin Meyer (59) ganz genau: „200 Euro“, antwortet er umgehend, „Bargeld ist Freiheit. Und außerdem ist Geld die einzige Religion, die es weltweit geschafft.“ Geld, Geld, Geld – das ist das Thema, mit sich der Kabarettist intensiv beschäftigt.

Als sich der 59-Jährige mit der NP in der „L’Osteria“ trifft, erzählt er, dass er eher zufällig auf dieses Thema gekommen ist. Für ein Theater-Restaurant namens „Pomp, Duck & Circumstance“ wurde im Jahr 2000 jemand für die Rolle eines Steuerfahnders gesucht, „und da habe ich die Figur Siegmund von Treiber erfunden.“ Für den Mann, der sein Leben bis dahin mit unzähligen Jobs – er war DJ, Masseur, Butler, Heilpraktiker, Taxifahrer und Koch – finanzierte, bedeutete es den Durchbruch auf den Bühnen der Republik.

„Macht! Geld! Sexy?“ lautet das aktuelle Programm des gebürtigen Hamburgers, mit dem er auch heute Abend im Theater am Küchengarten spielt. „Ich bin gerne im Tak, es ist ein wirklich tolles Theater“, schwärmt Meyer. Vor allem attestiert er den Veranstaltern, einen sehr guten Flügel im Hause zu haben, „in meiner Welt zählt der zu den Top-Fünf-Kabarettflügeln in Deutschland.“ Meyer kommt nämlich mit einem Pianisten. Etwa einmal im Jahr tritt er im Tak auf, zuletzt war er im Frühjahr da. Den Stadtteil Linden hat er besonders lieb gewonnen, aber auch andere Ecken der Region kennt Meyer: „Ich habe als Kind oft die Ferien hier verbracht“, verrät er. Zu seiner Familie gehörte nämlich Hartmut Meyer († 57): Mit dem tobte Chin Meyer als Kind in Gleidingen über den elterlichen Bauernhof, den Hartmut Meyer später zum berühmten Erdbeerhof machte.

Und auch später, da war er Mitte 20, war er regelmäßig in der Stadt – und legte als DJ in der Baggi am Raschplatz auf: „A-ha, Talking Heads, Matt Bianco. Songs von denen habe ich rauf und runter gespielt.“ Somit ist der Gig im Tak fast so etwas wie ein Heimspiel.

In seinem gut zweieinhalbstündigen Programm legt der 59-Jährige seine Sicht auf die Finanzwelt dar, erzählt, warum er so gut wie nie Kreditkarten benutzt („Google, Amazon, die NSA und Banken müssen nicht wissen, wofür ich mein Geld ausgebe“) und warum das erste Papiergeld in Frankreich scheiterte – „weil niemand daran glaubte.“

Was ist denn mit dem Titel des Programms – macht Geld denn nun sexy? „Ja, mit einer Abstufung“, so Meyer lachend, „je älter und männlicher man ist, desto teuer wird’s.“ Jedenfalls habe man mehr Möglichkeiten mit Geld als ohne. Und wie hat er sein eigenes Geld angelegt? „Ein bisschen in Aktien, ein bisschen in Immobilien, ein bisschen in Anleihen.“ Grundsätzlich bezeichnet er sich als sparsamen Menschen. Der sich am Tag des Gesprächs mit der NP übrigens sehr über eine Ausgabe geärgert hat: Weil die Bahn nicht fuhr, musste er sich einen Mietwagen nehmen. „Eine echte Ausnahme.“

Chin Meyer präsentiert heute um 20 Uhr sein Finanzkabarett „Macht!Geld! Sexy?“ im Theater am Küchengarten (Am Küchengarten 3-5). Tickets kosten 25 , ermäßigt 11,50 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic