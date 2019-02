Hannover/Wedemark

Ihr Handy steht nicht still, Glückwünsche trudeln immer noch auf allen Kanälen ein: „Ich komme gar nicht dazu, alle Nachrichten zu beantworten“, sagt Carlotta Truman (19) und zuckt mit den Achseln. Kein Wunder, das war alles ganz schön viel in den vergangenen Stunden. Als Kandidatin des ESC-Vorentscheids ist sie aus Hannover nach Berlin gefahren, als ESC-Teilnehmerin, die als eine Hälfte von „S!sters“ bei dem Wettbewerb am 18. Mai Deutschland in Israel vertritt, ist sie Samstagabend zurückgekehrt.

Der Sieg beim Vorentscheid ist „ein absolutes Wunder“

„Es ist wirklich unfassbar, das hätten wir uns nie im Leben erträumen lassen“, sagte sie beim Treffen mit der NP in der Wedemark. Hier ist sie noch wenige Wochen zu Hause, ehe sie mit ihrem Freund Jonas Hermann (21) – das Paar ist seit zwei Jahren liiert, lernte sich am Musikcollege kennen – im März in eine WG in die City zieht. Den Erfolg, den die 19-Jährige mit ihrer Duett-Partnerin Laurita Spinelli (26) im Berliner Studio Adlershof einheimste, nennt Carlotta „ein absolutes Wunder“.

SEIT ZWEI JAHREN EIN PAAR: Carlotta Truman und Jonas Hermann haben sich am Musikcollege kennengelernt. Quelle: Raine r Dröse

Zum einen hatte die gebürtige Garbsenerin ihre Gesangspartnerin gerade mal vier Wochen zuvor kennen (und lieben) gelernt. Und dann war sie auch noch richtig krank, ein heftiger grippaler Infekt hat Truman fast in die Knie gezwungen. „Ich wusste eigentlich bis zum Schluss nicht, ob ich auf der Bühne überhaupt einen Ton herausbekomme“, gesteht die Sängerin, die immer noch nicht fit ist und sich weiterhin mit grünem Tee und Medikamenten versorgt. Trotz allem hat es die Frau, die in ihrem jungen Leben schon zweimal in Finalshows auf der Bühne gestanden hatte („Supertalent“ und „ The Voice Kids“) jetzt geschafft.

NIEDLICH: Als Zehnjährige trat Carlotta Truman bei „Das Supertalent“ auf RTL auf. Quelle: Archiv / RTL

Richtig realisiert hat sie es immer noch nicht, in der Live-Show hat sie es erst begriffen, „als wir den Song das zweite Mal auf der Bühne gesungen haben“, erinnert sie sich an den Augenblick von Freitagabend, kurz nach 22.30 Uhr. Im Anschluss herrschte „riesengroßes Durcheinander“, es folgten etliche Interviews, Fotos wurden gemacht, auf der Aftershowparty standen die Künstlerinnen im Mittelpunkt. „Im Hotel konnte ich nicht einschlafen, lag lange wach“, erinnert sich Carlotta. Am nächsten Morgen stärkte sie sich nach nur drei Stunden Schlaf mit einem Lachsbrötchen, ehe es zu den nächsten Terminen ging.

Trumans Studium wird wohl ein Semester ruhen

So wird es bis 18. Mai auch munter weitergehen: Interviews, Konzerte in ganz Europa (es geht unter anderem nach London, Amsterdam, Madrid), in gut zwei Wochen fliegt sie sogar schon nach Tel Aviv. „Wir schauen uns die Halle vor Ort an“. Ihr Studium wird Carlotta so lange ruhen lassen: „Möglich, dass ich ein Urlaubssemester einreiche.“ Die Unterstützung der Hochschule hat sie, ihr Studiengangsleiter hat auch schon gratuliert.

Das Ziel: „Nur Letzte wollen wir nicht werden“

„Es war alles sehr emotional in den vergangenen zwei Tagen“, lässt die 19-Jährige Revue passieren. Größter Halt neben ihrem Bruder Amadeus Truman (24) war Laurita Spinelli: „Wir ergänzen uns super gut, sie steht zu 100 Prozent an meiner Seite.“ Das beruht auf Gegenseitigkeit, so lässt sich der ESC-Zirkus, der auf die Künstlerinnen zukommt, wohl besser aushalten. Angst, zu versagen, wollen die beiden nicht zulassen. „Nur Letzte wollen wir nicht werden, das wäre wirklich schade“, so Carlotta.

SELBSTBEWUSST: Carlotta Truman (links) und Laurita Spinelli sind das Duo „S!isters“ Quelle: dpa-Zentralbild

In Gedanken ist sie noch gar nicht in Israel, so viel stürmt auf die zierliche Frau derzeit ein. „Da bin ich froh, dass ich meine Familie habe“, betont Deutschlands musikalische Hoffnung des Jahres. Mutter Kimberley saß mit im Publikum, drückte ihrer ältesten Tochter die Daumen – auch sie muss Herzklopfen gehabt haben. Und Bruder Amadeus, der Carlotta von Anfang an begleitet hatte, jubelte so laut, „dass am nächsten Tag die Stimme weg war“. Er wird seiner Schwester weiter zur Seite stehen, Videos machen und die Social-Media-Kanäle von „S!sters“ betreuen.

Lena Meyer-Landrut gratuliert

Apropos: Lena Meyer-Landrut (27), die 2010 mit „Satellite“ den Sieg für Deutschland geholt hatte, gratulierte den Mädels auch bei Instagram, sagte ihnen bei der Probe der TV-Show am Freitag kurz Hallo – sie kennt Carlotta noch von „The Voice „Kids“, Spinelli ist ihre Backgroundsängerin. Wenn „S!sters“ jetzt noch in die Fußstapfen von Meyer-Landrut treten – dann wäre das Glück doch perfekt. Nur mit den Nachrichten auf allen Kanälen, das wird dann nicht weniger werden.

