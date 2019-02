Hannover

Darauf nimmt die fortschreitende Zeit aber keine Rücksicht, der Countdown läuft: Freitagabend wird es ernst, da tritt Carlotta gemeinsam mit Sängerin Laurita Spinelli (26) als Duo „S!sters“ bei deutschen Vorentscheid für den ESC auf. Die beiden Mädels treten mit dem Song „Sisters“ gegen sechs Konkurrenten an, um sich die Fahrkarte zum Songcontest im Mai in Tel Aviv zu sichern. Stressige Probentage standen an: Interviews am laufenden Band, Kostüm, Haare, Make-up, „unsere Performance steht seit Mittwoch“, so die 19-jährige aus Garbsen.

Sie muss ihre Stimme schonen

Nicht so schön: Sie läuft mit einem Inhaliergerät durchs Studio, schont ihre Stimme auf jede erdenkliche Weise. An viel Schlaf war bisher auch nicht zu denken. Am Donnerstag schaffte es Carlotta, endlich mal mehr als fünf Stunden zu schlafen, am Abend stand wieder taff und tapfer auf der Bühne. „Ich freue mich sehr auf unseren Live-Auftritt“, schreibt sie im Chat mit der NP weiter, „dann können wir endlich zeigen, wofür wir die vergangenen Wochen gearbeitet haben.“

Angst vor dem Versagen

Die anderen Kandidaten hat sie nach ihrer Ankunft am Montag in Berlin nun auch endlich kennengelernt, Freitagabend müssen sie alle vor Millionenpublikum ihr Können abliefern. Das ist übrigens Carlottas größte Angst. „Die Angst davor, dass ich nicht mein Bestes geben kann, weil ich nicht fit bin.“

Carlottas Bruder immer dabei

Immer an ihrer Seite ist ihr Bruder Amadeus Truman (24), der sie nicht nur mental unterstützt, sondern auch auf Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Er hatte sogar seine Wohnung in der Nordstadt für einen Dreh zu Verfügung gestellt, die Bilder werden am Donnerstag als Einspieler zu sehen sein. Bleibt jetzt also nur noch zu hoffen, dass die so prächtige und kräftige Stimme von Carlotta Truman sie nicht im Stich lässt und sie sich so präsentieren kann, wie sich das erhofft. Los geht es um 20.15 Uhr in der ARD, wir drücken ganz fest aus der Heimat die Daumen!

Von Mirjana Cvjetkovic