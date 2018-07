Hannover

„Ich freue mich total“, jubelte Benjamin Busmann (28) Freitagabend gegenüber der NP, „die Konkurrenz war wirklich groß.“ Groß war zum Schluss auch der Abstand zum Letztplatzierten, das „Face“ landete mit 38 Punkten auf Platz fünf, Busmann erkochte 48.

Der 28-Jährige guckte die letzte Folge der Hannover-Ausgabe mit ganz vielen Gästen in seinem Restaurant, beim Public Viewing in Linden war es rappelvoll. Gebannt richteten alle den Blick auf den Bildschirm, insbesondere wenn Profikoch Mike Süsser (47) die Leistungen bewertete. Er hatte Busmann ja schon beim Kochen von Lamm auf Bärlauchkruste bescheinigt, dass er sich sehr wohl in dessen Küche fühlt – „da merkt man einfach die gute Ausbildung“.

Busmann jubelt bei den Ergebnissen auf dem Bildschirm

Heftig jubelte der junge Koch, als er auf dem Bildschirm zum Gewinner gekürt wurde. Für ihn keine Neuigkeit: Die Folgen waren ja längst abgedreht, nur mussten alle Teilnehmer Stillschweigen bewahren. Die Korken knallten Freitagabend erst ganz offiziell. Und obendrauf gab es noch eine leckere Überraschung: „Bennis Burger“ brachte der Hausherr für schlanke fünf Euro unter die Besucher.

Auch den Hannover-Konkurrenten hat es geschmeckt

Da müssen wohl die Mitstreiter Juri Duchan (30) vom „Esskult“ in Döhren, Christine Hoppe (56) vom „Frau Hoppe“ in Waldhausen, Christian Becker (34) vom „Beckers“ in der Oststadt sowie Taleh Gasimov (33) vom „Face“ am Steintor neidlos anerkennen, dass Busmann spitzenmäßige Leistung abgeliefert hat. Der ganzen Gruppe hatte es beim Verputzen der unterschiedlichen „Lindenblatt“-Gerichte – weitestgehend – gut geschmeckt. Glückwunsch an alle, toll, dass Hannovers Gastronomie so vielseitig ist!

HANNOVER-RUNDE: Im April wurde „Mein Lokal, Dein Lokal“ gedreht mit den Gastronomen Christian Becker (v. l.), Christine Hoppe, Juri Duchan, Benjamin Busmann und Taleh Gasimov. Quelle: Rainer-Droese

Von Mirjana Cvetkovic