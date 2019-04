Hannover

NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic bat die Vereine der Bundesliga um Geburtstagsgrüße für Martin Kind.

„ Martin Kind hat viel geleistet für Hannover 96. Ohne ihn hätte es der Klub weitaus schwerer gehabt, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Er hat sehr viel geleistet. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allem Gesundheit.“

Fredi Bobic (47), Sport-Vorstand, Eintracht Frankfurt

„Ich kenne Martin Kind seit 2001 und seitdem gratulieren wir uns auch nicht nur zu unseren Geburtstagen. Das Besondere in diesem Fall ist, dass mein Sohn David ebenfalls am 28. April Geburtstag hat. Und Martin Kind ruft ganz zuverlässig bei ihm an und gratuliert herzlich– das Ritual ist immer das Gleiche. Ohne Martin Kind hätte es vermutlich keinen Profifußball mehr bei Hannover 96 gegeben. Ich wünsche Martin Kind, dass, bei einem möglichen Abstieg, seine Mission, den Verein schnellstmöglich wieder in die Bundesliga zu führen, erfolgreich sein wird.“

Ralf Rangnick (60), Trainer und Sportdirektor, RB Leipzig

„Als erfolgreicher Geschäftsmann hat Martin Kind quasi alles erreicht, daher wünsche ich ihm das, was man in jeder Lebenssituation am nötigsten braucht: Gesundheit.“

Niels Rossow (42), Kaufmännischer Vorstand, 1. FC Nürnberg

„Ich gratuliere Martin Kind aufs Herzlichste zu seinem 75. Geburtstag und wünsche ihm viel Glück, Gesundheit und Erfolg!“

Wolfgang Dietrich (70), Präsident des VfB Stuttgart

„Ich wünsche Martin Kind natürlich vor allem Gesundheit. Und weiterhin die Kraft, die er – so lange ich ihn kenne – immer ausgestrahlt hat. Er geht nicht immer den leichtesten Weg, ist ein Mann mit Ecken und Kanten, dabei aber stets offen und ehrlich. Das schätze ich sehr an ihm.“

Rudi Völler (59), Geschäftsführer Sport, Bayer 04 Leverkusen

„ Martin Kind ist ein besonderer Typ im Betrieb Fußball-Bundesliga, der seinen Weg konsequent geht. Was ich an ihm schätze, sind seine Geradlinigkeit und Verbindlichkeit, die ihn ebenso auszeichnen wie sein vernetztes Denken. Für das neue Lebensjahr wünsche ich ihm alles Gute, etwas mehr Gelassenheit und vor allem Gesundheit.“

Jörg Schmadtke (55), Geschäftsführer Sport, VfL Wolfsburg

„Lieber Herr Kind, zu Ihrem 75. Geburtstag herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie gesund und agil, damit Sie Ihre Herzensangelegenheit Hannover 96 mit Elan weiterentwickeln können, zum Wohle aller in der Region. Ich wünsche Ihnen auch, dass sich die Stimmen, die gegen Sie laut werden, beruhigen und die Anhängerschaft Ihre großen Verdienste um den Fußball in Hannover würdigt.“

Dietmar Hopp (78), Mäzen, TSG Hoffenheim

„Ich habe ihn als Macher kennengelernt, immer in Action. Er arbeitet viel, ist hoch diszipliniert, dabei hat er viele Facetten, ist konsequent, zuverlässig und als Unternehmer höchst erfolgreich. Ich wünsche ihm das, was er sich selbst wünscht: 100 Jahre alt zu werden – oder waren es sogar 104?“

Clemens Tönnies (62). Aufsichtsratsvorsitzender, Schalke04

„Ich schätze Martin Kind als charakterstarken Menschen, der als Präsident von Hannover 96 und als Unternehmer sehr viel leistet. Angesichts seines enormen Engagements für den Verein würde ich ihm wünschen, dass er mehr Unterstützung und auch Dankbarkeit aus den eigenen Reihen erfährt. Ich wünsche ihm, dass er sich in den nächsten Jahren mehr auf die Gegner auf dem Fußballplatz konzentrieren kann, als auf die Gegner in den eigenen Reihen. Das hat er nämlich nicht verdient. Manche sollten sich vielleicht mal hinterfragen, warum man einem Mann, der sich so engagiert und der nicht zuletzt in schweren Zeiten immer wieder neue Ideen entwickelt, mit so viel Widerstand begegnet. Ich wünsche Martin Kind, dass seinen Anregungen offener begegnet wird. Dass er nicht aufgegeben hat und sich trotz aller Rückschläge weiter so für seine Ziele engagiert, dafür gebührt ihm meiner Meinung nach hoher Respekt.“

Uli Hoeneß (67), Präsident, FC Bayern München

„Einen herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Ehrentag. Ich wünsche Martin Kind alles erdenklich Gute! Vor allem Gesundheit, denn das ist das Wichtigste.“

Michael Preetz (51), Geschäftsführer Sport, Hertha BSC

„Jeder Einzelne, der in der Bundesliga in herausgehobener Position tätig ist, hat ein besonderes EGO. Das gilt auch für Martin Kind. Und das war für Hannover 96 bestimmt nicht nur schlecht.“

Klaus Hofmann (51)Präsident, FC Augsburg

Von Mirjana Cvjetkovic