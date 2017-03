„Edel sind nicht die Menschen, die einen Titel haben. Es sind die, die sich für andere einsetzen“: Unter diesem Vorsatz bringt sich Paolo Bragagna in der Gesellschaft ein.

© Ralf Decker

Gastronom

Bragagna auch politisch aktiv

In Sachen Trüffel und andere Leckereien ist er ein Experte: Seit Jahren tischt Paolo Bragagna (51) seinen Gästen italienische Köstlichkeiten auf, seit ein paar Jahren in seinem Landhaus am Golfpark in Langenhagen. Der Mann ist aber auch politisch aktiv, engagiert sich etwa für den Verein Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN). „Ich sehe es als Pflicht, etwas zu tun.“