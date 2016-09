FÜR DEN GUTEN ZWECK: Bill Mockridge ist Schirmherr für die Benefiz-Gala des Demenz-Projektes „Klang & Leben“. Zur großen Freude von Projektgründer Graziano Zampolin (Zweiter von links) und

Porträt

Bill Mockridge - Eine Gala gegen das Vergessen

25 Jahre war er der Mann an der Seite von Mutter Beimer in der ARD-Endlos-Serie „Lindenstraße“: Für Bill Mockridge (69) war die Rolle als Erich Schiller „ein bisschen ein Hobby“. In seinen Kabarett-Programmen kreist er um das Thema Alter - am 26. September ist er Schirmherr der Benefiz-Gala des Demenzprojektes „Klang & Leben“ im GOP-Varieté.