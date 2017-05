IHR REICH: Janina Crowder bietet im „Craft Beer Kontor“ zwischen 200 und 300 verschiedene Biersorten an.

© Frank Wilde

Craft Beer Kontor

Bierfreunde: Diese 300 Sorten sind ihr Bier

Janina Crowder hat aus der Mashsee-Brauerei das Craft Beer Kontor gemacht. In der Südstadt Hannovers bietet die 26-Jährige bis zu 300 Sorten an. Immer wieder wechselt das Angebot – ausgefallen ist es. Pünktlich zum fünften Bierfest in der Altstadt stellt die NP die junge Frau vor.