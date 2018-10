Berlin

Gestern herrschte um das wohl berühmteste Hotel in Berlin der ganz alltägliche Hype – geschäftige Leute, Touristen. Heute wird es am Adlon sicher ein, zwei Spuren hochkarätiger: Altkanzler Gerhard Schröder (74) und seine fünfte Ehefrau Soyeon Kim (48) werden ab dem späten Nachmittag ihre Eheschließung feiern. Geheiratet hatte das Paar am 2. Mai in Seoul, der südkoreanischen Heimat der 48-Jährigen.

Nach NP-Informationen haben die beiden um die 150 Gäste eingeladen, davon einige bekannte Gesichter aus Schröders Wahlheimat Hannover: Bauunternehmer Günther Papenburg (79), 96-Präsident Martin Kind (74), Drogeriekönig Dirk Roßmann (72), Scorpions-Frontmann Klaus Meine (70), Multimillionär Carsten Maschmeyer (59) und Gattin Veronica Ferres (53). Letztere haben vor einer Woche selbst vierten Hochzeitstag gefeiert.

Auch Gesellschaftsvertreter, die außerhalb Hannovers leben, werden erwartet: un­ter anderem der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu (50), Künstler Markus Lüpertz (77, der mit dem Reformationsfenster in der Marktkirche), die Politiker Otto Schily (86) und Frank-Walter Steinmeier (62).

Alle sollten im Vorfeld entscheiden, welches Vier-Gänge-Menü sie möchten: Fisch, Fleisch oder vegetarisch. Nach der Feier im Freundeskreis – Schröders Kinder kommen wohl nicht – wird das Ehepaar die Hochzeitsreise antreten, nach Sachsen! Es soll in die Semperoper gehen, zu „Carmen“.

Mirjana Cvjetkovic