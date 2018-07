Hannover/Springe

Es liegt der Geruch von Wald und Natur in der Luft. Das Wisentgehege in Springe feiert dieses Jahr bereits sein 90-jähriges Bestehen. Thomas Hennig (54) leitet das Gehege seit 2003. Den Aufbau und Wandel in all den Jahren hat vor allem seine Mutter, Irmgard Hennig (78), mitgemacht. Seit 46 Jahren kennt sie das Gelände nun schon. Ihr verstorbener Mann, Joachim Hennig, brachte es unter seiner 31-jährigen Leitung zu Bekanntheit – Sohn Thomas war damals acht Jahre alt. „Ich erinnere mich noch, wie das erste Mal ein Wisent vor mir stand und ganz tief ausatmete. Das hinterlässt einen bleibenden Eindruck“, erzählt Thomas Hennig. „Für mich war das Gehege wie ein riesengroßen Abenteuerspielplatz.“

Bis heute beeindrucken die Tiere Familie Hennig – darum führt der 54-Jährige das Lebenswerk seines Vaters weiter. Ganz so leicht war das aber nicht, denn um das Wisentgehege im Auftrag des Landes Niedersachsen leiten zu dürfen, muss man ausgebildeter Förster sein, aber Hennig bewarb sich – und überzeugte mit seinem Engagement.

Zweimal hatte Hennig senior das Gelände erweitert, heute umfasst es 95 Hektar. Irmgard Hennig sagt bei dem Blick auf die Wildschweine mit ihrem Ferkeln: „Damals war es ein Heimattierpark. Heute haben wir immer noch Tiere, die mit dem deutschen Klima klarkommen.“

90 Jahre Wisentgehege Der runde Geburtstag im Wisentgehege wird ab dem 1. August für 90 Tage gefeiert. Alle Besucher, die in diesem Jahr 90 Jahre alt werden, haben an den wilden 90 Tagen freien Eintritt. Am 5. August gibt es einen Umwelttag, am 17. August zum zweiten Mal den Wisent-Run. Am 19. August ist Wolfstag, am 31. August gibt es vom Kammerchor Hannover eine Konzert unter Bäumen. Höhepunkt ist die große Geburtstagsfeier am 15. und 16. September mit Kinderprogramm: Riesenhüpfburg, Lassowerfen, Ponyreiten, Spiele und Bastelaktionen. Am 22. September werden auf dem Duellplatz 362 Fackeln aufgestellt – für jedes im Gehege geborene Wisent eine. Das Jubiläum endet am 27. und 28. Oktober mit dem Hubertusfest. www.wisentgehege-springe.de

Aber es geht um mehr, als Tiere zu zeigen: Erst vor wenigen Wochen kam Thomas Hennig aus Rumänien zurück – dort war er für die Aussiedlung der Wisente. „Das Wisentgehege ist nicht nur ein Tierpark, sondern auch ein Artenschutzprojekt. Wisente sind stark bedroht. Mein Vater hat viel professionalisiert, ausgebildete Tierpfleger eingestellt und so einen Meilenstein gelegt.“

Aus 54 lebenden Tieren in den 1980er-Jahren wurden 7000. Von denen 4000 inzwischen in freier Wildbahn, meist in Osteuropa, leben – 300 Wisente hat Thomas Hennig selbst ausgewildert. „Sie treffen sich hier in Springe erstmals, werden in Gruppen gehalten um sich kennenzulernen. Mit zwei Jahren sind die Bullen erwachsen.“

HEUTE: Thomas Hennig, seit 2003 Chef des Geheges in Springe, mit Elchdame Sylvia. Daneben ist Nachwuchs Sina. Quelle: Florian Petrow

Artenschutz steht für Familie Hennig ganz oben auf der Liste, so ist auch der Schutz der alten Eichen eine wichtige Aufgabe. 1986 wurde außerdem die Gehegeschule eröffnet, um besonders Kinder über die beheimateten Tiere aufzuklären. Die meisten Tiere dürfen die Besucher aber nicht anfassen, nur Rothirsch Karlchen mag die Streicheleinheiten, die anderen Tiere akzeptieren den Elektrozaun.

Für Thomas Hennig macht nur Elchdame Sylvia eine Ausnahme. „Ich habe sie mit der Hand aufgezogen. An ihr hängt mein Herz.“ Vorsichtig tastet sich Hennig ran, denn Sylvia hat im Mai Nachwuchs bekomm en – die kleine Sina liegt ruhig hinter ihrer Mutter. „Normalerweise gehen Elche auf Angriff, wenn man näher als 80 Meter kommt“,“ so Hennig.

Er genießt die Arbeit, aber „Sieben-Tage-Wochen sind nicht ungewöhnlich“ für ihn, seine Mutter macht immer noch gerne Führungen für die Besucher. Sogar ihre Enkeltöchter Melina (20) und Mariana (17) verbringen gerne Zeit im Tierpark – genauso wie Thomas Hennig als Kind. Ein wahres Familienunternehmen eben.

Von Karina Hörmann