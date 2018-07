Sie haben ja viel vor.

Ja?

Wenn Sie im November im Capitol auftreten, bringen Sie eine „Wohlfühlgarantie“ mit. So heißt Ihr neues Album.

Stimmt.

Heißt das denn, dass alle ihr Geld zurückbekommen, die sich nach dem Konzert nicht wohl fühlen?

(Lacht schallend) Also – ich antworte mal ganz selbstbewusst: Wer sich nach dem Konzert nicht wohl fühlt, dem kann ich nicht helfen, jedenfalls mit meiner Musik nicht. Dann muss er sich woanders Hilfe holen.

Was brauchen Sie selbst, um sich wohl zu fühlen?

Die Bühne, das Publikum, Party, ich will feiern. Aber dann brauche ich auch Ruhe, die Natur, meine Familie.

Das sind ganz schöne Extreme.

So bin ich. Ich bin ein Mensch der Extreme. Mal lache ich laut, dann leiser. Mal rede ich unheimlich viel, dann schweige ich lieber. Meist habe ich Musik um mich, manchmal möchte ich nur die Naturgeräusche hören.

Auf was hören Sie dann?

Ich liebe das Rauschen des Meeres, mir gefällt, wenn ein Bach plätschert und überhaupt mag ich Wasser sehr, das ist ein schönes Geräusch.

Dann wohnen Sie falsch, in der Schweizer Gemeinde Pfäffikon gibt’s kein Meer.

Aber da rauschen die Bäume, die Berge mag ich eh. Perfekt für mich wäre, wenn ich im Winter die Berge hätte, der Schnee macht alles besonders still. Und im Sommer hätte ich dann gern das Meer.

Haben Sie’s manchmal schwer mit sich selbst bei all den Extremen?

Ja, schon (lacht)! Roland Kaiser hat einmal das Lied „Extreme“ gesungen, das passt ganz gut zu mir.

Brauchen Sie auch wegen der Extreme die Wohlfühlgarantie? Der Albumtitel stand angeblich fest, bevor es den ersten Song gab.

Tatsächlich habe ich ein Lied zugeschickt bekommen, das diesen Titel hatte, und mir war sofort klar: So heißt das Album. Die Wohlfühlgarantie wollte ich für mich selbst.

Der Song ist nur gar nicht auf dem Album.

Nicht auf dem einfachen Album, nur auf der Deluxe-Edition mit 21 Songs, das stimmt. Aber diese Idee von der Garantie, dass man sich immer wohlfühlt, das fand ich super. Ist natürlich im Leben nicht so, aber manchmal wünschte ich mir, das gäbe es. Bei mir klappt das aber schon allein mit Klamotten nicht.

Wieso nicht?

Bevor ich auf die Bühne gehe, muss ich etwas anhaben, in dem ich mich wohlfühle. Das bedeutet, dass ich mich sehr oft umziehe, weil mein Wohlbefinden mein einziger Stylingberater ist. Mal ist die Farbe falsch, dann ist etwas zu eng oder zu weit, und ich ziehe mich eben um. Wobei, ich glaube, das kennen viele Frauen. Ich stehe dann nur nicht grübelnd vorm Kleiderschrank und überlege, was ich anziehe, ich stehe dann vor meinem Koffer.

Mit wie vielen Koffern reisen Sie denn so?

Mit drei Koffern.

Drei Koffer?

Ja (lacht herzlich), komm, da ist ja mein ganzes Zeug drin! Die Sachen fürs Bad, Schuhe, Klamotten für die Bühne, meine privaten Sachen, was für den Sport.

Und mit diesen drei Koffern sind Sie wie lange unterwegs?

Eine Woche. Wobei ich die auch immer selbst durch den Flughafen ziehe, da lasse ich mir nicht gerne helfen. Da bin ich anders erzogen, ich packe lieber selbst an. Ich bin wohl ein ziemlicher Anblick auf dem Flughaben (lacht).

Und Sie stecken offensichtlich ganz schön was rein in diese Wohlfühlgarantie.

Auf jeden Fall.

Das Album ist nach Ihrer Auszeit herausgekommen. Sie hatten sich ein knappes Jahr lang aus den Medien zurückgezogen. Brauchten Sie die Zeit, um sich wieder wohl zu fühlen?

Mein Terminkalender war so voll, manchmal war die Zeit zur Reflexion nicht da. Das mal ein bisschen Herunterzufahren hat mir und dem Publikum gut getan, denke ich. Jetzt möchten die Leute wieder etwas von mir wissen, ich mag auch wieder erzählen. Und vor allem: Ich bin mit ganz vielen neuen Ideen aus dieser Zeit gekommen. Wir haben uns sogar die Zeit genommen, Songs für das Album auszuprobieren und zum Teil auch wieder zu verwerfen. Das war mir wichtig. Und das hat dem Album gut getan.

Konnten Sie das mit Ihrem früheren Produzenten Dieter Bohlen auch? Er hat Ihre ersten beiden Alben produziert, dann haben Sie die Zusammenarbeit beendet.

Die Zeit zum Ausprobieren war nicht da, nein. Das ist jetzt anders. Mein Produzent Joachim Wolf ist ja auch mein Bandleader, wir gehen gemeinsam auf Tour, denken uns unterwegs neue Songs aus, probieren sie teils schon in den Konzerten aus. „Ich liebe die Musik“ vom neuen Album haben wir auf der letzten Tour zum Beispiel so getestet. Wir sind ein musikalisches Gesamtpaket, das liebe ich.

Haben Sie Joachim Wolf deshalb das Lied „Sie“ gewidmet? Es handelt davon, wie kostbar Zeit ist.

Ja, ich wollte ihm einfach einmal danke sagen für die kostbare, musikalische Zeit, die ich in den vergangenen sechs Jahren mit ihm verbracht habe. Was die meisten nicht wissen: Er war tatsächlich bei meinem ersten Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ dabei. Er hat mich auf dem ganzen Weg begleitet, vom Casting, über den Sieg bis dahin, wo ich heute stehe. In der Zeit hat sich ein ungeheures Vertrauensverhältnis entwickelt. Wenn ich einen Song bei ihm im Studio lasse, weiß ich, dass er das beste rausholt. Manchmal wird es sogar noch besser, als ich es mir vorstellen konnte.

Ist er ein Wohlfühlmensch für Sie?

Auf jeden Fall. Genauso wie meine beiden Neffen, die sind jetzt anderthalb und dreieinhalb. Ich liebe dieses Kindliche, Naive, das Unbeschwerte, das sie an sich haben. Und natürlich ist mir die Zeit mit meinen Freundinnen wichtig, girls’ time (lacht), die brauche ich zwischendurch auch!

Ist die Person, die Sie in „Ich steh’ zu Dir“ besingen, auch ein Wohlfühlmensch?

Ein sehr naher Mensch, ja. Wir hatten einen nicht sehr schönen Krankheitsbefund bekommen, ich konnte nichts tun, als nur einfach da zu sein, Hoffnung zu machen, zum Lachen zu bringen, auch wenn eigentlich viel mehr Tränen in mir steckten, als Lachen. Dafür ist der Song, und zum Glück ist alles wieder gut.

Wo geht in Hannover geht es Ihnen besonders gut? Vor vier Jahren sind Sie zuletzt hier aufgetreten.

Und da habe ich euer wunderschönes Schloss kennengelernt, Herrenhausen heißt es, glaube ich. Sehr romantisch. Ich hab’ mich dort ein bisschen wie Sissi gefühlt.

