Hannover

Fast schwingt ein wenig Bedauern mit in diesem Satz, der nach 7500 Kilometern so gar nicht nach Abenteuer klingt: „Es lief alles gut. Nur einmal ist ein Frontscheinwerfer ausgefallen – nach einmal Wackeln hat er aber wieder geleuchtet“, erzählt Sabine Dietrich (40) nur 24 Stunden nach dem Zieleinlauf. 16 Tage waren sie und ihr Lebensgefährte Sven Szogas (46) unter dem Namen „Maschseepiloten“ unterwegs – einmal Nordkap und zurück mit einem 21 Jahre alten Mercedes V230. Doch dann sprudelt es aus der Physiotherapeutin nur so heraus: „Es war anstrengend. Und spektakulär.“ Sie erzählt von faszinierenden Landschaften, den Farben Skandinaviens in der Mittsommernacht, dem tollen Zusammenhalt der Teams.

251 Wagen waren am 16. Juni in Hamburg gestartet, die Route führte durch zehn Länder. Unterwegs stellte der Veranstalter „Superlative Adventure Club“ immer wieder kleinere Aufgaben. „Wir haben das nicht so ernst genommen, haben aber trotzdem einige geschafft“, freut sich Dietrich. „Wir haben zum Beispiel ein Pferd vor den Wagen gespannt. In Russland haben wir einen Polizisten huckepack ge­nommen. Na ja, zumindest hat er sich für das Foto hinter Sven gestellt“, erzählt die 40-Jährige. Wegen der Fußball-WM hätten die Sicherheitskräfte nicht jeden Spaß verstanden ...

Sprung in die eiskalte Ostsee

Auch das war eine der Challenges: auf den Lofoten in die eiskalte Ostsee zu springen. „Bei gefühlten zwei Grad Außentemperatur“, erinnert sich Hagen Lutterkort (27) aus Hannover, der zusammen mit seinem Papa Hans-Werner Eisinger (58) als Team „Vater und Sohn“ an der Tour teilnahm. Ihnen machte die Technik übrigens gleich nach dem Start einen Strich durch die Reiseplanung – in Südschweden gab es Probleme mit der Zündspule und 40 Stunden Zwangspause. „Es war eine Aufholjagd“, berichtet er. Der Preis: In Lappland war ein Satz neuer Reifen fällig. Dafür war das Duo rechtzeitig zur Mitsommernachts­party am Rallye-Treffpunkt.

„Es war eine wahnsinnige Erfahrung“, bilanziert Lutterkort, der gestern schon wieder zurück im Job bei der IT-Firma MHP war, die mit einer 2000-Euro-Spende den Mitarbeiter unterstützte – das Geld (insgesamt kamen 2435 Euro zusammen) geht an die hannoversche Kinderbrücke. Ans Nordkap will der 27-Jährige unbedingt nochmal – um die Aussicht zu genießen: „Wir standen vor einer Nebelwand, man hatte das Gefühl, am Ende der Welt zu sein.“

Fehlerdiagnose via Whatsapp

Besonders gefallen hat ihm der „gigantische Teamspirit“ aller Teilnehmer. „Bei unserer Panne haben etliche Teams über Whats App bei der Fehlerdiagnose geholfen.“ Lutterkort, der als Designer in der Automobilbranche arbeitet, hat einiges dazugelernt: „Ich weiß jetzt genau, welches Relais für die Benzinpumpe zuständig ist.“

Ein Schicksal, das alle Teilnehmer teilten: die ständige Sorge um den Dachgepäckträger. Beim „Circle“ sind nämlich Autobahnen verboten, die Oldies (älter als Baujahr 1998) müssen sich ohne Navigationsgerät über Nebenstrecken durchschlagen. „Die Schlaglöcher“, sagt Dietrich und stöhnt, „es hat so gerumpelt, dass bei vielen die Schrauben des Gepäckträgers gebrochen sind.“

Zum Glück gab es aber viele Erlebnisse, die Balsam für die Seele waren: „Wir haben eine Elchmama mit Kind im Wald gesehen“, zählt sie auf. Nicht die einzige tierische Begegnung: „Im Baltikum hat offenbar jedes Haus seinen eigenen Storch.“ Aber auch Menschen haben ihr Herz berührt: „Auf den Lofoten hat uns eine Frau erkannt und uns 200 Kronen als Spende zugesteckt – weil sie auf dem Auto-Logo gesehen hatte, dass wir für die Robert-Enke-Stiftung Spenden sammeln.“ 4129 Euro kamen bisher zusammen – auch, weil die „Maschseepiloten“ über Facebook mit Videos und Blog-Einträgen kräftig für die gute Sache trommelten. „Es trudeln immer noch Beträge ein, Ende der Woche will Dietrich Bilanz ziehen – und dann Teresa Enke (42) einen Scheck überreichen.

Von Andrea Tratner