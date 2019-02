Hannover

Im Vorspann wird er inszeniert wie James Bond, vor der Kamera war er im Finale ein Häuflein Elend. „ Bachelor“ Andrej Mangold (32) gab auf RTL tiefe Einblicke in seine zerrissene Seele. Dass sich der Protagonist der Kuppel-Show in der neunten Staffel die Entscheidung so schwer machte, sich fast selbst zerfleischte, dürfte Fans des Formats überrascht haben. „Ich weiß aktuell gar nicht, wohin mit mir, ein echtes Dilemma“, war sein Fazit nach den letzten Treffen mit Jennifer Lange (25) und Eva Benetatou (26).

Mama Monika ist der „ultimative Joker“

Dabei hatte er große Hoffnungen auf eine dritte Frau gesetzt: „Mama ist mein bester Freund, sie ist mein ultimativer Joker“, sagte er vor den Treffen der zwei letzten Kandidatinnen mit seiner Mutter Monika und Stiefpapa Carsten in Mexiko. „Ich hole immer ihren Rat ein.“

GABEN RATSCHLÄGE: Mama Monika und Stiefpapa Carsten flogen nach Mexiko, um die Finalistinnen kennenzulernen. Quelle: RTL

Aber er hört offenbar nicht immer darauf, was Mama sagt. Denn deren Urteil tendierte in Richtung der dunkelhaarigen Düsseldorferin Eva. „Sie ist reifer, erfahrener, hat schon im Ausland gelebt“, schwärmte sie von der Flugbegleiterin, die nebenbei Jura studiert. Auch Stiefpapa Carsten legte sich fest: „Eva ist deutlich mehr Frau.“

Mama Monika findet Jennifer sympathisch

Eines war aber klar nach den beiden Frühstückstreffen mit den Kandidatinnen: „Das sind komplett unterschiedliche Charaktere“, fand Mama Monika. Jennifer, die von sich selber sagt „man kann mich lesen“, fand die Mutter sympathisch. Die Sporttrainierin aus Bremen hatte aus ihren starken Emotionen für Mangold keinen Hehl gemacht. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das spielt“, fand auch die Mutter des Profi-Basketballers aus Hannover.

DAS GROSSE KNISTERN: Zwischen Jennifer Lange und Andrej Mangold funkte es von Anfang an. Quelle: RTL

Auch wenn der „ Bachelor“ in der ersten Nacht der Rosen ihren Namen nicht auf die Reihe kriegte und sie mit „Nathalie“ ansprach, Jennifer bekam das erste Einzeldate – und damit begann das große Knistern. Das auch von den 21 Konkurrentinnen mit Argwohn beobachtet wurde. Denn die 25-jährige Bremerin drehte von da an voll am Rad, wenn der „ Bachelor“ sich auch mit anderen Damen traf (was ja der Sinn dieses Formats ist). Jennifers Strategie: Ein Kuss beim nächsten Date. „Am Ende war es sie, die mich klargemacht hat“, stellte auch Mangold damals mit leichtem Erstaunen fest.

Drei „Dream-Dates“ endeten im Hotelzimmer

Küsse und Kuscheleinheiten gab’s auf dem Weg zum Finale aber einige, „Dream-Dates“ mit drei Frauen endeten ohne Kamera im gemeinsamen Bett. Im Talk mit Frauke Ludowig (55) im Anschluss an die letzte „Nacht der Rosen“ stichelte auch Eva in Richtung von Siegerin Jennifer: „Hat er dir alles erzählt über diese Nacht?“ Die Griechin gab sich als souveräne Verliererin, ließ sich die Enttäuschung aber anmerken. Immerhin hatte Mangold in seiner finalen Ansprache noch gesagt, dass er sich in sie „verliebt“ habe. „Das waren sehr widersprüchliche Worte“, fand sie, als sie ohne Rose nach Hause geschickt wurde. Für Eva ist klar: „Er hat sich für das Mädchen entschieden, nicht für die Frau.“ Der Anblick der TV-Bilder mit Jennifer? „Ein Schlag ins Gesicht.“

KEIN HAPPY END: Eva Benetatou konnte trotz inniger Küsse Mangolds Herz nicht gewinnen. Quelle: RTL

Der „ Bachelor“ ist jetzt in festen Händen. Auf dem Talk-Sofa demonstrierten der Hannoveraner und seine Rosenkönigin, dass sie trotz des monatelangen Versteckspiels (die Show wurde im Herbst abgedreht) ein Paar seien. „Das ist Zeichen genug“, fand Mangold und küsste Jennifer. Das wäre eine Premiere. In acht „ Bachelor“-Staffeln hat es noch nie gekla ppt mit dem dauerhaften Glück ...

Von Andrea Tratner