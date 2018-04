Kann nicht nur Bratkartoffeln: Robert Awakjan liebt traditionelle Küche auch mal ganz filigran – und scharfe Pizza! © Wilde

Gastronomie

Awakjan ist neuer Küchenchef im Kaiserhof

Da hat Hotelchef Alexander Rüter (34) einen guten Griff gemacht: Mit Robert Awakjan (32) holte er einen neuen Küchenchef in den Kaiserhof. Der 32-Jährige wird fortan „aus beliebten Klassikern etwas Neues“ machen. Die NP hat ihn in dem familiengeführten Vier-Sterne-Haus am Ernst-August-Platz gesprochen.