Hannover

Im Westen Hannovers nennen sie ihn den Fitness-Guru, 2008 eröffnete Ricardo Savia (46) sein Gesundheitszentrum „ Villa Vitale“ an der Badenstedter Straße 130. Fast zwölf Jahre lang bot Savia nicht nur Gerätetraining und Kurse an, zu seinem festen Team gehörten auch Sportwissenschaftler und Sporttherapeuten. Bis 30. April. Der stets braungebrannte Sizilianer mit dem kurgeschnittenen schwarzen Vollbart schloss sein Studio ab – und zog mit einem Teil seines Teams Savia ein Stockwerk höher. Aus dem Fitnessguru wird ein Selbstverteidigungs-Spezialist.

Ricardo Savia beherrscht neun Kampfsportarten

„Vor fünf Jahren habe ich parallel zum Studio begonnen, Selbstverteidigungs-Kurse anzubieten, am Anfang besonders für Frauen und Kinder“, sagt Savia: „Weil das Thema den Menschen immer wichtiger wird, nahmen Aufträge und Arbeit enorm zu – jetzt habe ich mich entschlossen, das eine Geschäftsmodell zu verlassen um das andere kräftig auszubauen.“ Savia kennt sein Metier wie kaum ein Zweiter. Er war Personenschützer von Prominenten, ist in neun verschiedenen Kampfsportarten ausgebildet und sagt: „Wer angegriffen wird und nicht weglaufen kann, muss sich der Situation stellen und sich wehren können.“

Auch Polizisten lernen Savias System

Aktuell führt Savia Kurse an Behörden und Schulen, Firmen und Sicherheitsdiensten durch. Auch die Polizei lässt viele ihrer Ausbilder vom ihm fortbilden. Savia hat in seinen 30 Praxisjahren ein persönliches Ausbildungskonzept entwickelt, indem er verschiedene Systeme mischt. Sein Motto: „Jeder kann sich wehren“. Wichtig findet der Familienvater „nicht erst über einen Selbstverteidigungskurs nachzudenken, nachdem man sich hilflos in einer Gefahrensituation befunden hat.“ Er will Rüstzeug gegen Übergriffe schaffen, damit „immer mehr Menschen selbstbewusst und angstfrei durchs Leben gehen.“

Von Christoph Dannowski