Bei wem schmeckts am besten? Der Gastronomen-Wettstreit „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel 1 ist ein Klassiker. Von 9. bis 13. Juli tischen fünf Wirte in Hannover auf – und kritisieren und loben sich gegenseitig. Ob das „Lindenblatt“ in Linden schon siegessicher ist?