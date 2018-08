Hannover

Die Tiere werden das Nachsehen gehabt haben: Die Hingucker waren nämlich nicht die Pferde auf der Rennbahn, sondern die Leute, die sich drum herum tummelten – vor allem im VIP-Bereich, dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Sehen und gesehen werden, so lautete das Motto. Und was hatten sie sich in Schale geworfen! Einen orangefarbenen Hut, schicke, rockige Pumps (Valentino) und ein Kleid von Etro – für diese Kombination hatte sich Jette Joop (50) entschieden. Die Designerin war Stargast des Hauptsponsors Audi und ganz angetan von der Atmosphäre: „Eine tolle Location, und alle haben sich in Schale geworfen“, sagte Joop, nachdem sie mit Jan Laubrunn (49) zwei neue Fahrzeuge (Q8, Audi A6 Avant) enthüllt hatte. Der Gastgeber freute sich über das sonnige Wetter, die Nachfragen nach Karten für den VIP-Bereich (da gibt’s Essen, Trinken und Promis zu gucken) rissen bei dem Chef des Audi-Zentrums Hannover gar nicht mehr ab.

Alle wollten hin und für ein paar Stunden Teil der schillernden Gesellschaft – ein Mix aus Fernsehsternchen, Sportlern, Unternehmern und Politikern – sein. Dass die wenigsten wirklich Ah­nung vom Wetten hatten, sollte auch nicht weiter stören. „Ich tippe blind mit dem Finger auf einen Namen“, verriet Louisa Mazzurana (30) ihre Taktik. Das Model (wurde 2010 bei „Germany’s Next Topmodel“ Fünfte) hatte bei der Wahl seines Outfits genau hingesehen und ein hübsches Spitzenkleid mit Wow-Ausschnitt aus dem Kleiderschrank gefischt.

Zur Galerie Rund 800 geladene Gäste aus TV, Wirtschaft und Politik kamen am Sonntag zu dem Ascot-Renntag nach Langenhagen. Unter Ihnen VIP’s wie Jette Joop, Mariella Ahrens und Sebastian Fobe.

Zum roten Teppich passte der Look von Anne-Kathe­rine Ertl (34, Kleid von H & M, Schuhe von Zara, die Tasche von Louis Vuitton), und sie hatte sich in Sachen Reiter und Ross eingelesen, ehe sie ihren Tippschein abgab. „Beim letzen Mal habe ich aus 50 tatsächlich 80 Euro gemacht“, so die Lebensgefährtin von 96-Spieler Matthias Ostrzolek (28, gewann gestern im DFB-Pokal mit Hannover 96 beim Karlsruher SC locker mit 6:0).

Auf den Favoriten des dritten Rennens, das Pferd Nordinsky, hatte Jo-Ann Bornträger (24) gesetzt – „und prompt verloren“. Das machte der aktuellen Miss NP aber gar nichts. Sie beobachtete mit ihrer Freundin Sandra Leopold (26) viel lieber die Leute: „Hier geht es zu wie auf einer Modenschau“, meinte Bornträger. In den unmodischsten Klamotten rumlaufen können hätte Oliver Tienken (37). So wie der Tänzer und Juror bei „Curvy Supermodel“ strahlte und Selfies mit Fans machte, wäre das nämlich total egal gewesen. „Ich bin das erste Mal bei einem Pferderennen“, gestand der Mann mit den blitzweißen Zähnen der NP. Das hielt ihn nicht davon ab, ordentlich Geld einzustecken (wie viel er bereit war zu verzocken, verriet er aber nicht) und sein Glück zu versuchen: „Ich nehme einfach das hübscheste Pferd und den schönsten Namen.“

So viele Promis wie noch nie waren gekommen

Da wäre er nicht der Einzige, der auf die Weise versucht hätte, durch die Tippscheine durchzusteigen. Frei nach dem „Prinzip keine Ahnung“ verwettete Hauke Jagau (57) zehn Euro. Mit Erfolg: „Ich habe 4,40 Euro gewonnen“, so der Regionspräsident schmunzelnd. Da­gegen würde Nico Schwanz (40) im Leben nicht auf die Idee kommen, Geld zu verwetten: „Schon gar nicht bei etwas, von dem ich nicht annähernd weiß, ob ich ge­winne.“ Viel lieber investiert das Männermodel (war mal „Mr. Model of the World“) in sein Haus, in Elektronik und seinen Sohn.

Sein Outfit hatte er übrigens – wie die meisten anderen Herren auch – von Ausstatter Rolf Eisenmenger (63). Der hatte die meisten der C-Promis zum Pferderennen eingeladen, unter ihnen der Ex-„Bachelor“ Leonard Freier (33). Der war mit Freunden unterwegs, Gattin Caona (27) blieb mit Tochter Aurora (3) zu Hause. Dafür dabei: „Mein Ehering! Ich vergesse kaum noch, ihn anzustecken“, erzählte Freier lachend, das Paar hatte im Sommer ja geheiratet. Glück brachte Freier seinen Kumpeln, „fast alle haben gewonnen“.

Viele Herzen hat der schrillste aller geladenen Gäste gewonnen: Julian F. M. Stoeckel (31), der zum vierten Mal in Hannover beim Ascot-Renntag dabei war. Zwischendurch cruiste er auf einem Bobbycar umher („Was anderes geht auch nicht, ich habe ja keinen Führerschein“), gab Interviews und erzählte wie ein Wasserfall. „Wenn mich Rennbahnchef Baum so nett empfängt, dann werde ich wohl in der hannoverschen Society angekommen sein“, witzelte der freche Berliner. Na dann: Herzlich willkommen!

Von Mirjana Cvjetkovic