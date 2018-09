Hannover

Die vergangenen Tage waren dann doch ganz schön aufregend: „Anrufe, Glückwünsche, unendliche viele Fragen beantworten.“ So fasst Artur Werschinin (21) die Zeit nach seiner Wahl zum „Mister Niedersachsen“ zusammen.

Das Ganze hat sich jetzt nun ein wenig gelegt und auch der 21-Jährige ist ganz entspannt, als er sich mit der NP zum Kaffee auf der Terrasse des Hotels Kaiserhofs in der Innenstadt trifft. An seiner Seite: Olya Kröger (29), die nicht nur die Freundin, sondern auch die Managerin des schönsten Mannes Niedersachsens ist. Für den hat sich bis auf den Rummel und einen Anstieg seiner Instagram-Follower nicht sooo viel verändert: „Ich gehe zur Arbeit, zum Training, bin mit meiner Freundin und Familie zusammen.“ Die waren bei der Wahl in der Ernst-August-Galerie auch dabei, „sogar beide Omas haben vorbeigeschaut“, so Werschinin. Darüber war der Mann, der am 8. Dezember in Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) zur Wahl des „Mister Germany“ antreten wird, „sehr glücklich.“

AN SEINER SEITE: Olya Kröger managt ihren Freund Arut Werschinin. Quelle: Christian Behrens

Mittlerweile hat der 21-Jährige auch schon eine sogenannte Sedcard, quasi eine Bewerbungsmappe für Models. Die zeigt insbesondere eines: Werschinin ist vielseitig, klassische Outfits wie Anzüge stehen ihm genauso gut wie der sportliche Look in T-Shirt und Turnschuhen. „Ich mag es, unterschiedliche Dinge zu tragen“, so der 1,94-Meter-Mann, „es gibt Tage, da habe ich einfach Lust, ein Hemd zu tragen, an anderen etwas Lässiges. Die Hauptsache ist, ich fühle mich wohl dabei.“

Den Körper dafür hat er ja: Seit seiner Kindheit betreibt er Sport, ist seit drei Jahren sogar Profiboxer. „Mein Training stelle ich jetzt auch so um, dass es mehr auf Körperdefinition ausgelegt ist“, hat er sich vorgenommen. Der richtige Schachzug auf jeden Fall, um die Jury im Dezember zu überzeugen. Da sind auf jeden Fall schon Schauspielerin Franziska Traub (56, „Ritas Welt“) und Paradiesvogel Julian F.M. Stoeckel (31, „Dschungelcamp“) sowie die Miss Germany von 2010, Anne Julia Hagen (28) gesetzt.

Das Modelgeschäft reizt ihn

Werschinin ist die Wahl also richtig ernst? „Ja klar, ich will Mister Germany werden“, entgegnet er, ohne mit der Wimper an seinen grünen Augen zu zucken. „Das Modelgeschäft reizt mich.“

Von Vorteil wird sicher nicht nur sein durchtrainierter Körper sein, als Boxer muss er auch mental auf der Höhe sein: „Nervosität spielt eigentlich keine Rolle“, erinnert er sich an den Weg auf die Bühne zur „Mister Niedersachsen“-Wahl vor zwei Wochen. Ein wenig Aufregung hat er zwar gespürt, „aber wenn mir etwas Spaß macht, dann beeinflusst mich Lampenfieber oder Ähnliches einfach nicht.“ Dafür spricht auch seine sportliche Statistik: Alle seine 40 Amateurkämpfe hat er gewonnen, von sechs Kämpfen als Profi holte er fünf Siege durch k.o. – seine Nase blieb bisher auch heil.

ROSE FÜR DEN SIEGER: Artur Werschinin gewann die Wahl zum Mister Niedersachsen am 8. September. Quelle: Nancy Heusel

Wie viele Liegestütze schafft er eigentlich? „Alle“, sagt er und lacht in Chuck-Norris-Manier. „Im Ernst: Wenn ich Ziele im Kopf habe, verfolge ich sie und dann weiß ich auch, dass ich sie erreichen kann.“

Auch wenn er sich nicht für den allerhübschesten oder besten Redner (darauf kommt es bei einer Mister-Wahl ja schließlich auch an) hält, will er sich auf den Schönheitswettbewerb konzentrieren wie auf sportliche Wettkämpfe auch. „Ich denke immer positiv, bin ein optimistischer Mensch“, erläutert Werschinin, „mentale Kraft kann jeder erlagen, ob als Bodybuilder oder kleiner, dünner Junge. Oft braucht es nicht viel, um über die eigenen Grenzen hinauszukommen.“

Ende November geht es zunächst ins Mister-Camp nach Ägypten, dort werden er und seine Konkurrenten aus der gesamten Republik vorbereitet – Foto-Shootings, Sprechtraining und ein Bootcamp stehen an. Mal schauen, wie er sich in diesem Ring schlägt – wir bleiben dran!

Von Mirjana Cvjetkovic