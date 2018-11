Hannover

Es ist wie eine Rückkehr zu den Wurzeln: „Gwendolin habe ich schon als kleines Kind hinter der Bühne auf dem Arm gehabt“, schwärmte Werner Buss, künstlerischer Direktor der GOP Entertainment Group, am Premieren-Abend der aktuellen GOP-Show. In „Grand Hotel“ steht die heute 22-jährige Artistin mit einer Hula-Hoop-Nummer auf der Bühne.

Schroeckleleock ist ihr sperriger Künstler-Nachname – eine Hommage an die Eltern Caroline Schroeck (53) und Gilles le Fleuch (56), die auf der Bühne Butler und Zimmermädchen geben. Eine Kindheit zwischen Vorhang und Pausengong, Auftritt und Probe, mit ständig wechselnden Theatern und Zirkuszelten. „Die beste Kindheit, die man haben kann“, betont Gwendolin Schroeckleleock. „Für mich war das normal.“ Zumal sich die Wege in der Szene immer wieder kreuzen. „In Hannover habe ich die Garderobiere wiedergetroffen, bei der ich früher zwischen den Mänteln Verstecken gespielt habe.“

Gilles le Fleuch startet als Kraftfahrer bei Zirkus Krone

Mutter Caroline zeigt eine humorvolle und anspruchsvolle Trapeznummer, Papa Gilles ist ein Meister der Diabolo-Jonglage, gemeinsam zeigen sie ihre komödiantischen Talente. Haben Sie das Zirkus-Gen? Der hagere le Fleuch, der auf der Bühne kunstvoll gezwirbelte Pomade-Locken, Fliege und adrette Concierge-Uniform trägt, winkt ab. „Es ist ein Klischee, dass man in den Zirkus hineingeboren werden muss.“ Er sei das Gegenbeispiel. Aufgewachsen in einem bretonischen Dorf („Ich hatte mit Kunst nichts am Hut“), brachte ihn die Abenteuer-Lust zu Zirkus Krone – als Kraftfahrer.

Caroline Schroeck fängt als Tänzerin beim Zirkus an

Der Franzose fuhr Krone-Lkws, half beim Zeltaufbau, entdeckte die Welt. Und wollte doch den Wechsel. „Ich hatte die Kündigung schon abgegeben, da sah ich dieses junge Mädchen auf dem Fahrrad.“ Caroline Schroeck hatte damals nach Abitur und Musical-Ausbildung zusammen mit einer Freundin als Tänzerin bei Krone angeheuert. Der Beginn einer Liebesgeschichte – und einer ganz neuen Karriere.

Das Paar wechselt zu einer Artistenschule

Ende der 80er Jahre hatten beide angefangen zu jonglieren – mit Holz-Gymnastikkeulen. „Ich hab mich damit fast k.o. geschlagen“, erinnert sich le Fleuch. Jonglage-Zubehör gab es damals nur in einem Laden in Berlin, das Paar trampte hin – und erkundigte sich nach einer Artisten- oder Zirkusschule. „Die gab es tatsächlich – im Hinterhof des Ladens“, erinnert sich Schroeck und muss immer noch amüsiert den Kopf bei diesem Gedanken schütteln. „Da war es beschlossene Sache, dass wir uns da ausbilden lassen.“

SKI HEIL: Caroline Schroeck und Gilles le Fleuch zeigen Körperbeherrschung in Skischuhen. Quelle: GOP, Hashemi

Le Fleuch blieb den Diabolos treu, Schroeck wechselte zum Trapez. „Ich hatte anfangs Herzklopfen“, sagt sie über die Höhe. „Aber das kann man trainieren, ich habe mich langsam herangetastet.“ Tochter Gwendolin war auf Reisen immer mit dabei. „Mama hat eine Mini-Ausgabe ihres Kostüms für mich geschneidert, beim Schluss-Applaus war ich mit auf der Bühne“, erinnert sich die 22-Jährige. Der erste offizielle Auftritt kam mit vier: „Ein Purzelbaum und zwei Hula-Hoop-Reifen.“ Die Eltern ließen sie gewähren. „Es war ihr nicht auszureden“, sagt Mama Caroline.

Tochter Gwenaël jongliert – wie der Papa

Hat sie nicht andere Berufsziele in Erwägung gezogen? „Ich habe über Hutmacherei, Bühnenbild und Maske nachgedacht“, gibt Gwendolin zu. „Aber ich habe von meinen Eltern gelernt. Ich weiß, wie dieses Leben ist.“ Nämlich nicht immer leicht für Familien. Das gemeinsame GOP-Engagement – mit „Grand Hotel“ gastieren sie im fünften Haus – sei eine Ausnahme. „Etwas Besseres kann man sich nicht vorstellen“, findet le Fleuch. Tochter Gwenaël (14) stößt ebenfalls zur Familie, besucht bis zum Showende am 13. Januar die Waldorfschule am Maschsee. „Sie tritt in Papas Fuß stapfen und jongliert“, erzählt Caroline Schroeck, „hätte aber auch die Kraft für eine Luftnummer.“ Vielleicht gibt es das Zirkus-Gen ja doch ...

So ist die Show „Grand Hotel“:

Diese Show ist ein Herzensanliegen von Werner Buss, denn der künstlerische Direktor der GOP Group ist großer Fan des Film-Klassikers „Drei Männer im Schnee“ aus dem Jahr 1955. „Grand Hotel“ spielt am Silvesterabend, Bis Mitternacht überschlagen sich die Ereignisse – denn die Künstler stecken im Schnee-Chaos fest. Also müssen die Angestellten für Unterhaltung sorgen – zum Beispiel Lobby-Boy Sergey Maslennikov, der fünf Cognacgläser auf schmalen Streben balanciert. Oksana gibt die mysteriöse Diva, die mit Kellner Vadim kokettiert – und eine „Quick-Change“-Nummer mit Klamotten-Wechseln zeigt. Das Seilsprung-Trio „Tricked out“ hüpft im Küchen-Outfit, die Stereo Sisters unterhalten das Publikum mit Melodien, Roman und Anastasia (Foto) zeigen eine kraftvolle Nummer mit vertauschten Geschlechterrollen. Und am Ende wird auf das neue Jahr angestoßen! Bis 13. Januar im GOP (Georgstraße 36), Karten kosten 24 bis 44 Euro, NP-Abonnenten mit Abo-plus-Pass bekommen Rabatt gutgeschrieben.

KRAFTVOLL: Roman und Anastasia zeigen Partnerakrobatik – mit vertauschten Rollen. Quelle: GOP, Hashemi

Von Andrea Tratner