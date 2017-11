Glänzende Aussichten: Annette Hoffmann liebt Mode und schöne Dinge.

Annette Hoffmann: Ihre Mode funkelt auch in Hannover

Erst wollte sie gar nicht in der Landeshauptstadt leben, doch jetzt liebt sie Hannover: Die russische Designerin Annette Hoffmann (34) betreibt Showrooms in Mailand und Moskau, nun möchte sie ihre edle Mode auch in Hannover an die Käuferin bringen. Die NP traf die zweifache Mutter in ihrem Haus im Sahlkamp.