Althof mixt vergessene Getränke in Cocktail-Club

Leute

Wie Barleute vor Jahrzehnten Cocktails gemixt haben? Bernd Althof (36) recherchiert weltweit nach verloren gegangenen Rezepten, versucht diese durch Zutaten aus unserer Zeit wiederzubeleben. Im „Secret Craft Cocktail Club“ in der Planbar an der Bödekerstraße serviert der Meister am Mixer diesmal die vergessenen Getränke von einst.

Hannover. Es gibt Cocktails, die aus der Mode gekommen sind. Es gibt auch Getränke, die kaum noch zu finden sind auf dem Markt: „Peachbrand zum Beispiel“, berichtet Bernd Althof (36) über fassgereiften Pfirsichbrand, „in Amerika gibt es gerade mal noch drei Destillerien, die welchen verkaufen – für 150 Dollar den halben Liter.“ Den braucht der Ge­tränkeexperte („Frozen Fire Cocktails“, außerdem ist er Barista) nämlich für den „Georgia Mint Julep“. Besondere Cocktails wie diesen mixt Althof Freitagabend ab 19 Uhr in der „Planbar“ (Bödekerstraße 67), der 36-Jährige lädt zur vierten Ausgabe des „Secret Craft Cocktail Club“. Thema: Vintage-Getränke und vergessene Cocktails!

Experte kreiert immer neue Drinks

„Ich will das Thema Bar zurückevolutionieren“, so Althof. Er möchte zu den Anfängen zurück, „aber da­für sorgen, dass die Getränke in unsere Zeit passen“. Inspiration holt er sich in Bars weltweit (gerade war er mit seinem Kompagnon Sascha Casado, 43, in Barcelona), aus führenden Fachzeitschriften und Büchern. „Ich will mich konstant weiterentwickeln und dabei meine Fantasie und Kreativität einsetzen“, hat er sich als Anspruch gesetzt. Die bisherigen Events sind bei den Gästen gut angekommen. „Heute gibt es Ge­tränke, die die Leute nicht kennen. Ich möchte, dass sie probieren müssen und sich fragen, was hinter einem Getränkenamen wohl steckt.“ Weg vom Mainstream und ganz nah dran am Gast – so lautet Althofs Credo. Gute Möglichkeit, „The Alamazooglum“ und „Knickerbocker à la Monsieur“ auszuprobieren. Die Cocktails kosten zwischen 8,50 und elf Euro!

Von Mirjana Cvjetkovic