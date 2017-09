HERZENSSACHE: Alina Zimmermann in den Räumen, die sie für „Was mit Herz“-Projekte zur Verfügung stellen will.

Projekt

Alina Zimmermann bietet der Nordstadt eine Plattform

TV-Koch Christian Rach (60) prophezeite dieser jungen Gastronomin einst eine große Zukunft: Alina Zimmermann (26) hat neben dem „Love it healthy“ in der Niki-Promenade und dem „Lieb.es“ am Engelbosteler Damm ein neues Projekt am Start. „Was mit Herz“ soll auf 200 Quadratmetern in einem Hinterhof in der Nordstadt eine Plattform für kreative Ideen und Angebote sein. Die NP war auf der Baustelle.