Knapp am Sieg vorbei:Alexander Jahnke sang im „DSDS“-Finale „Geboren um zu leben“ von Unheilig. Für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. © RTL

Deutschland sucht den Superstar

Alexander Jahnke wird Zweiter: „Das ist alles mega!“

Er ist Zweiter geworden am Sonnabend beim RTL-Casting „Deutschland sucht den Superstar“: Alex Jahnke (30) aus Sehnde. 3,47 Millionen Menschen haben am TV zugeschaut, die NP war beim Finale in Köln dabei.