Hannover

Herr Herrmann, wenn Sie mal einen Blick in Ihr Publikum werfen: Sitzen da mehr Frauen oder mehr Männer?

Ich schätze, es sind 60 Prozent Frauen, viele kommen mit ihrer Freundin. Ansonsten besteht der überwiegende Teil aus Pärchen. Da überlege ich mir schon, wie viele Männer wohl mitgeschleppt worden sind (lacht). Im Grunde ist es aber ausgeglichen. Was mich besonders freut, ist, wenn ich an den Wochenenden Kinder im Publikum entdeckte. Das Generationenübergreifende gefällt mir gut.

Wer interessiert sich mehr wofür?

Es gibt sicherlich die klassischen Momente: Die Ente im Ganzen weckt bei älteren Damen das Interesse – es ist eben ein traditionelles Gericht. Sie freuen sich über neue Impulse. Aber auch in der neu entwickelten Domäne der Männer stößt sie auf großes Interesse. Mit dem Unterschied: Frauen wollen Sicherheit, Männer den Applaus. Es geht aber mehr um die Frage: Koche ich? Oder koche ich nicht? Egal, ob Mann oder Frau.

Eines Ihrer Highlights aus der Show ist das Fleischpflanzerl, wir sagen hier Frikadelle. Was ist denn an Ihrer so besonders?

Es geht nicht um die Inhalte, sondern um die Verhältnisse. Und die Tatsache, dass keine rohe Zwiebel hineingehört. Immer erst anschwitzen – sonst schmeckt man immer nur die rohe, vulgäre Zwiebel. Viele machen dann zu wenig Brot hinein, das macht das Fleischpflanzerl aber schön locker und saftig. Und wenn du sie zu heiß brätst, wird sie trocken. Auf die richtige Temperatur kommt es.

Die da wäre?

Ich habe ja gleich nichts mehr, was ich auf der Bühne erzählen kann (lacht). Da gibt es auch ein Roast Beef mit 100-prozentiger Gelinggarantie. Ich möchte einfach, dass jeder, der kommt, am Herd zuhause ein bisschen besser wird. In dem gut dreieinhalbstündigen Programm geht es jedoch nicht um Rezepte, sondern um Unterhaltung. Ich erzähle aus meinem Leben, zeige Ausschnitte von „Verstehen Sie Spaß?“, die nicht im Fernsehen gezeigt worden sind. All das trägt den Abend.

Ihre Prüfung zum Küchenmeister haben Sie seinerzeit als Jahrgangsbester absolviert. Wie ist Ihnen das gelungen?

So eine Auszeichnung ist halt nett. Mehr aber auch nicht.

Oh. Schlechte Erfahrungen gemacht?

Ich bin kein großer Schulfreund. Und ich finde, dass Eltern zusehen müssen, wie sie ihre Kinder unbeschadet durch die Schule bringen.

Das hört sich jetzt aber wirklich nicht gut an.

Über Jahre hinweg wirst du an Fehlern gemessen, verwendest mehr Zeit darauf, aus der Vier in Mathe eine Drei zu machen, anstatt die Zwei in Deutsch noch besser zu machen. Also, ich habe mich in der Meisterschule geweigert, die klassische Garnitur, etwa den „Rehrücken Baden-Baden“ zu lernen. Das war mir wurscht, ich wusste, es bringt mir für mein zukünftiges Leben nichts und für die Prüfung nur zwei Punkte. Man mag es kalkulierte Dummheit nennen, aber ich konzentriere mich lieber auf das, was mich weiterbringt.

Das war zum Beispiel was?

Von einem Psychologen erklärt zu bekommen, wie die Zusammenarbeit im Betrieb gut funktioniert. Wie man mit Männern und Frauen, älteren und jüngeren Mitarbeitern erfolgreich zusammenarbeiten kann. Da habe ich viel für mich mitnehmen können.

Apropos mitnehmen: Was haben Sie eigentlich in der Küche von Ihrer Oma Herta gelernt? Sie ist gerade sensationelle 104 Jahre alt geworden.

Meine Oma hat in unserem Posthotel nicht gekocht, küchentechnisch habe ich da nichts gelernt. Sie war draußen die Gastgeberin. Von ihr habe ich gelernt, auch Fussel aufzuheben, generell die Augen offenzuhalten. Und Demut und Dankbarkeit im Erfolgsfall zu haben. Wenn du einen großartigen Moment hast, genieß ihn! Lass aber nicht mehr zu, schon gar keinen Höhenflug. Morgen geht es nämlich wieder von Neuem los.

Für diejenigen, die sich ein Essen im Sterne-Restaurant schlichtweg nicht leisten können oder wollen: Wie verwandele ich meine eigene Küchenzeile zu Hause in eine Sterne-Küche?

Eine Küche mit Anspruch bedeutet, bewusst und vernünftig einzukaufen und ein gewisses handwerkliches Wissen mitzubringen. Es muss nicht immer kreativ sein. Nehmen wir das Schnittlauchbrot: Ein tolles Brot, Butter – vielleicht sogar eine vom Bauern – und Schnittlauch, den ich mit einem scharfen Messer schneide. Ich betone das, weil ein stumpfes Exemplar die ätherischen Öle wegdrückt. Eine Prise Salz und du hast dein Sterne-Gericht. Ist jetzt nicht unbedingt kreativ gemessen an der Leistung, aber vom Geschmack her allemal!

Wo ist die Welt kulinarisch am interessantesten?

Das, was du auf dem Teller erlebst, ist immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Das mit dem Schnittlauchbrot hätte ich früher auch nicht sagen können – da hätte es schon Bruschetta sein müssen, weil: so schön mediterran. Ich glaube, dass eine Küche mit wenig Produkten und klaren Aromen gefragt ist. Die Japaner können das gut. Ich war vor zehn Jahren verspielter auf dem Teller, heute setze ich auf drei eindeutige Aromen plus ein, zwei neckische Momente. Das sind nun mal die Kreativmomente, die man vom Sterne-Koch erwartet. Das ist, wenn man für drei, vier Sekunden nichts sagt, beißt und den Geschmack zulässt. Als wenn man in der Oper die Augen schließt, um die Musik zu genießen und sich nicht von Bühnenbild ablenken zu lassen.

Waren Sie bei uns in Hannover schon mal essen?

Leider noch nicht.

Von Mirjana Cvjetkovic