Hamburg

Mehr Geld geben die wenigsten Chefs freiwillig her. Wer eine Lohnerhöhung wünscht, muss also in der Regel das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Frauen fällt das oft schwerer als Männern.

Verhandlungs-Coach Claudia Kimich rät in der Zeitschrift "Brigitte": "Machen Sie sich Ihre eigenen Stärken klar. Nur wer seinen Wert kennt, tritt selbstbewusst auf."

Es lohnt sich, vorher sein Auftreten zu trainieren. Hierfür sollten sich die Verhandlungswilligen Kernsätze aufschreiben und vor Freunden oder dem Spiegel vortragen. Wichtig sind dabei neben dem Inhalt auch Haltung, Mimik und Gestik.

Drei Zahlen sollte man sich im Vorhinein überlegen. Ein Ideal-, ein Geht-so-Ziel und eine Schmerzgrenze. Mit ihrer Ideal-Forderung sollten Frauen aber nicht zu schnell einknicken. Hartnäckigkeit bewährt sich.

Doch kommt man auch nach drei Gesprächen bei dem Vorgesetzten nicht weiter, sind die Chancen auf mehr Gehalt recht aussichtslos. Spätestens dann sollten Arbeitnehmerinnen sich nach einem neuen Job umsehen.

dpa