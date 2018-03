Schüler gründen eine Mini-Firma

Wilhelm-Stedler-Schule

4 Kinder aus der Wilhelm-Stedler-Schule haben eine tolle Idee.

Barsinghausen. Wir sind vier Kinder aus der Wilhelm-Stedler-Schule und haben viele Bastelideen. Im Dezember 2017 gründeten wir eine „Firma“ namens „AFFN“, das steht für Anton, Finn, Fynn und Noah. Uns macht es sehr viel Spaß zu basteln und das hat sich gelohnt. Wir verschenken die beliebten Bastelsachen an die Schüler und Lehrer. Am Anfang gab es nur Papierwürfel, doch mit der Zeit wurde es immer mehr, wie z.B. Papierboote, Bänder, Lesezeichen u.v.m. Die gebastelten Sachen haben wir in der Schulvitrine ausgestellt. Wir treffen uns regelmäßig zum Tüfteln und um neue kreative Ideen auszuprobieren.