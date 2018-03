Unsere Pressekonferenz im Erlebniszoo Hannover

Löwenzahnschule Dollbergen

Artikel der SchülerInnen über die Exklusivführung im Zoo Hannover am 08.03.2018

1) Erlebnisse im Zoo Hannover

Wir, die Klasse 4a und 4b der Löwenzahnschule Dollbergen, sind am Donnerstag in den Zoo Hannover gefahren. Beide Klassen haben eine Exklusivführung bekomme. Wir haben eine Exklusivführung von Svenja Twachtmann bekommen.

Als erstes sind wir zu den Löwen gegangen. Als noch kein Löwe im Gehege war, hat ein Tierpfleger Futter verteilt. Dann konnten wir die Tiere beim Essen beobachten. Danach sind wir noch zu den Flusspferden gegangen. Wir konnten hinter die Kulissen schauen und haben die Flusspferde mit Salat gefüttert. Am frühen Mittag sind wir dann noch nach Yukon Bay ins Restaurant gegangen. Dort haben wir Andreas Casdorff sozusagen mit Fragen bombardiert. Wir fragten ihn nach seinem Lieblingstier. Darauf konnte er nicht antworten, weil alle Tiere einen anderen Charakter haben. Das fand ich nett.

Danach sind wir noch auf den Spielplatz gegangen und konnten einen halbe Stunde spielen. Der Tag hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann sind wir mit der U-Bahn zurück gefahren. Das war anstrengend. Als ich zu Hause war, bin ich sofort eingeschlafen.

Susanne von Dörnberg

2) Exklusivführung im Zoo Hannover

Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Svenja Twachtmann hat mit uns eine Exklusivführung gemacht. As erstes haben wir die Flusspferde gesehen und waren da, wo die Besucher sonst nicht hin dürfen. Wir haben die Flusspferde gefüttert. Sie essen Salatköpfe. Uns wurde gezeigt, wie die Reinigungsmaschine geht. Danach waren wir bei den Löwe. Die Mitarbeiter haben Fleisch in das Gehege gelegt und haben die Löwen reingelassen. Uns wurde gezeigt, wie ein Löwengebiss funktioniert. Dann konnten wir dem Zoodirektor bei einer Pressekonferenz Fragen stellen. Er hat uns erzählt, dass er alle Tiere mag.

Kiara Meyer

3) Ausflug in den Zoo

Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, haben am Donnerstag einen Ausflug in den Zoo Hannover gemacht. Als wir ankamen konnten wir sofort starten. Als erstes gingen wir zu den Flusspferden. Anschließend gingen wir zu den Löwen, die gerade gefüttert wurden. Wir gingen auch zu einer Pressekonferenz mit dem Zoodirektor. Wir stellten dem Direktor viele Fragen. Er beantwortete sie alle. Der Direktor erzählte uns, wie viele Tiere und was für Tierarten der Zoo hat. Er hat auch zugegeben, dass er selbst keine eigenen Haustiere hat wegen der mangelnden Zeit. Uns allen hat der Ausflug viel Spaß gemacht.

Colin Kuflicki

4) Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Da durften wir erst die Flusspferde angucken und haben ganz viele Fragen über die Tiere gestellt. Danach durften wir sie füttern. Die Mitarbeiterin Tanja Twachtmann hat gesagt, dass die Flusspferde gerne Salat essen. Dann sind wir zu den Löwen gegangen. Sie wurden gerade von einem Mitarbeiter des Zoos Hannover gefüttert. Das durften wir uns ansehen. Dann sind wir zu den Ziegen gegangen. Die Pressekonferenz mit dem Zoodirektor war am Ende.

Malu Paquo

5) Der Zoo Ausflug

Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Wir haben so viel erlebt und erfahren. Wir waren da, wo die Besucher nicht hin dürfen und haben die Flusspferde gefüttert. Wir haben einen Löwen gesehen. Wir hatten eine Pressekonferenz mit dem Zoodirektor und waren auf dem Spielplatz.

Nell Krauns

6) Der Zoobesuch

Wir, die Klasse 4a und 4b der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Dort waren wir hinter den Kulissen und haben Flusspferde gefüttert. Danach waren wir bei den Löwen. Dort haben die Tierpfleger Fleisch hingelegt und die Löwen rausgelassen. Die Tiere haben direkt vor der Scheibe gefressen. Danach haben die Tierpfleger uns was über die Löwen erzählt und am Ende waren wir noch auf einer Pressekonferenz. Dort haben wir alle Fragen gestellt und der Zoodirektor hat sie beantwortet.

Tom Seffers

7) Erlebnisse im Zoo

Wir, die Klasse 4a und 4b der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Wir haben eine Führung von Svenja Twachtmann bekommen. Wir kleine Minireporter haben die Flusspferde gefüttert und noch vieles mehr. Wir haben den Zoodirektor interviewt.

Bo Jolie Reiter

8) Im Zoo Hannover

Wir, die Klasse 4a und 4b der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover und wurden von Svenja Twachtmann herumgeführt. Wir haben Flusspferde und Babyziegen gesehen und noch einen Löwen. Besonders gefallen hat mir, dass der Löwe draußen in seinem Gehege war und Fleisch gegessen hat. Danach waren wir noch auf dem Spielplatz.

Alwin Meyer

9) Erlebnisse im Zoo

Wir, die Klasse 4a und 4b der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Da haben wir viele Tiere gesehen und ein paar Flusspferde gefüttert. Aber wir durften auch Löwen angucken. Das war sehr spannend und cool. Am Ende hatten wir eine Pressekonferenz mit dem Zoodirektor.

Tabea Hautau

10) Der Zoo Hannover

Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Es war da mega cool. Wir haben den Löwen beim Essen zugeguckt und den Flusspferden Salatköpfe gegeben. Bei der Pressekonferenz hat uns der Zoodirektor erzählt, wie viele Löwen im Zoo sind.

Lennox Kadyck

11) Eine Exklusivführung im Zoo Hannover

Wir, die Klasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, waren am Donnerstag im Zoo Hannover. Wir haben mit Svenja Twachtmann eine Exklusivführung bekommen. Wir sind erst zu den Flusspferden gegangen und haben sie gefüttert. Danach haben wir den Direktor befragt. Dann sind wir zu den Ziegen und Schafen gegangen. Am Ende konnten wir auf dem Spielplatz spielen. Danach sind wir nach Hause gefahren.

Natalie Lisek

12) Erlebnisse im Zoo

Wir, die Schlumpfklasse 4a der Löwenzahnschule Dollbergen, haben am Donnerstag einen Zoobesuch mit der Neuen Presse gemacht. Wir haben eine Exklusivführung bekommen und die Flusspferde gefüttert und viel gesehen.

Nils Thomsen