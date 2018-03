Meine Zeit auf dem Conquest

Grundschule Am Sandberge

Conquest - 01. bis 05.08.2018 auf dem Rittergut Brokeloh

Letztes Jahr war ich mit meinem Vater das erste Mal auf dem Conquest. Ich bin ein großer Fan von Filmen wie „Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“, „Die Chroniken von Narnia“ oder „Harry Potter“, die ich mir immer wieder gerne anschaue.

Beim Conquest of Mythodea konnte ich in so eine Fantasiewelt eintauchen und selbst die Abenteuer wie in den Filmen zu erleben. Dafür hat mir mein Vater eine Ritterrüstung mit Schwert und Schild gekauft, mit der ich schon lange vorher kämpfen geübt habe.

Ich habe während der Zeit mit anderen Spielern zusammen in einem großen Zeltlager gewohnt. Dort sind auch viele Kinder mit denen ich mich rasch angefreundet habe. So habe ich zum Beispiel Marvin aus Berlin kennengelernt, der dieses Jahr auch wieder dabei sein wird. Abends saßen wir immer am Lagerfeuer und haben uns Geschichten von den riesigen Schlachten erzählt, in denen die anderen schon gekämpft haben und gerne würde ich dort auch mal dabei sein.

Es gibt aber auch eine neue errichtete Stadt, in der ich selbst schon mehrmals war. Ich war mit Marvin auch an einem speziellen Ort für Kinder, der Kids-Town heißt.

Ich freue mich schon sehr darauf, dieses Jahr wieder dort hinzufahren und wer von Euch mehr über diese Abenteuerwelt erfahren oder sogar daran teilnehmen möchte, der sollte im Internet auf die Seite www.live-adventure.de gehen und sich dort ein bisschen umsehen.