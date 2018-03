Grundschule Am Sandberge

Finn, Are und Noah berichten über das Projekt "Klasse! Wir singen!".

Wir üben für Klasse! Wir singen! Im Musikunterricht mit Frau Lange üben wir viele verschiedene Lieder. Ich finde alle Lieder sehr schön. Mein Lieblingslied ist „Tante aus Marokko“, weil die Melodie sehr schnell und der Test sehr lustig ist. Ich hoffe, dass wir gut singen und viel Applaus bekommen. Ich finde interessant, dass wir andere Lieder lernen, welche, die man nicht im Radio hören kann. Es wird bestimmt ein bisschen peinlich sein, vor so vielen Menschen zu singen. Aber trotzdem freue ich mich auf den aufregenden Auftritt.

Noah, 10 Jahre, 4 d

Klasse! Wir singen! Ist ein Schulprojekt, das uns Kinder begeistert und motiviert. An dieser Veranstaltung nehmen Schüler von den Klassen 1 bis 7 aus 219 verschiedenen Schulen aus Niedersachsen und Hessen teil. Wir aus der Klasse 4 d von der Grundschule Am Sandberge sind mit dabei und üben jede Woche ein neues Lied im Musikunterricht. Das gemeinschaftliche Singen bereitet uns viel Spaß, vor allem, wenn wir einen Liedertext aus Afrika singen sollen. Das ist anfangs sehr chaotisch aber lustig zugleich. Wir singen nicht nur, sondern bewegen uns zum Rhythmus der Musik dazu. Mit vollem Elan können wir danach den Rest des Tages in der Schule meistern. Ich fühle mich dann so wohl, dass ich die Lieder zuhause weitersumme und meine Familie damit anstecke und sie mitsingen. Etwas ganz Besonderes wird es für mich sein, wenn wir am Freitag, den 20.04.18 in der TUI ARENA mit tausenden von Schülern, Lehrern und einem Orchester gemeinsam die erlernten Lieder vorsingen. Die Atmosphäre wird uns bestimmt alle überwältigen.

Finn, 9 Jahre, 4 d

Unsere Klasse übt zwei- bis dreimal in der Woche für Klasse! Wir singen! Fast alle Klassen aus unserer Schule singen bei der Aufführung in der TUI ARENA mit. Mir macht es sehr viel Spaß mit meiner Klasse zu singen. Ich kann schon fast alle Liedertexte auswendig. Mein Lieblingslied ist „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“, weil die Mädchen und Jungen Teile des Liedes zusammen und auch Teile alleine singen.

Are, 9 Jahre, 4 d