Das Projekt "NP macht Schule"

Grundschule Am Sandberge

Erste Meinungen und Eindrücke der Schüler der Klasse 4d zu dem Projekt "NP macht Schule"...

Dieses ist der erste Tag für die Klasse 4 d aus der Sandberg-Schule mit den Zeitungen. Zwei Wochen lang bekommt jedes Kind in der Schule seine eigene Zeitung. Wir haben auch ein Arbeitsheft zum Zeitungsprojekt bekommen. Bis 08.20 Uhr wird in unserer Klasse gemeinsam Zeitung gelesen. Danach machen wir einen normalen Unterricht und manchmal wird zwischendurch auch gelesen. Zum Schulschluss packen wir unsere Zeitungen in den Ranzen und gehen damit nach Hause.

Are, 9 Jahre, 4d

Unser aktuelles Projekt in der Schule ist die Zeitung. Wir alle sind schon sehr gespannt, wenn wir am 9.3.18 zur großen Baustelle fahren. Dort vor Ort dürfen wir den Verantwortlichen viele Fragen stellen. Vielleicht dürfen wir uns auch auf einen Bagger setzen. Ich hoffe, dass ich einen tollen Bericht über unseren Ausflug in der Zeitung lesen werde.

Finn, 9 Jahre, 4 d

Ich fand den ersten Tag mit der Neuen Presse toll. Man hat so viele spannende Artikel gefunden und gelesen. Aber zuerst kam ich gar nicht zurecht, weil es so viele Seiten gab. Doch trotzdem ist die Zeitung einfach toll. Meistens gucke ich mir zuerst die Bilder an, bevor ich lese. Und oft breche ich mitten im Satz ab und lese dann weiter.

Joris, 10 Jahre, 4d

08.11 Uhr Zeitung lesen. Fast alle Kinder in meiner Klasse lesen die Zeitung. Jedes Kind hat eine Zeitung, weil wir an dem Projekt der NP teilnehmen. NP bedeutet Neue Presse. Ich finde das Thema richtig toll, denn wir werden auch in der NP auftauchen, weil wir auf eine Baustelle gehen werden.

Lucia, 10 Jahre, 4d

Am ersten Tag des Projektes mit der Neuen Presse haben wir uns zum ersten Mal im Unterricht mit einer Zeitung beschäftigt. Wir hatten Zeit uns die spannenden Artikel durchzulesen. Unsere Neugier war sehr groß. Am nächsten Tag warteten wir schon auf die neue Ausgabe der Zeitung. Uns Schülern ist aufgefallen, dass über traurige, lustige und fröhliche Ereignisse an diesen Tagen berichtet wurde. Wir freuen uns auf weitere schöne Tage mit dem Zeitungsprojekt der Neuen Presse.

Maya, 10 Jahre, 4d

Ich finde das Neue Presse Projekt sehr toll. Man hat die Möglichkeit etwas zu lernen und auszuprobieren. Vielleicht kommt man ja mal in die Zeitung. Ich finde das sehr aufregend. Auch die Projekte sind interessant. Es wäre toll mal in die Neue Presse zu gehen und sie von innen zu sehen. Es muss auch sehr schön sein zu sehen, wie Zeitungen hergestellt werden. Die Zeitung zu lesen verschafft mir einen Einblick, was in der Welt passiert. Was Politiker, Sportler, Musiker usw. so machen.

Noah, 10 Jahre, 4d