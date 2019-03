HANNOVER, am Mittwoch den 13.3.2019 sind wir, die Kinder aus der Klasse 4A der Grundschule am Sandberge zur Flughafenwehr gefahren und haben bei einer Pressekonferenz wichtige Informationen gesammelt. Dort haben wir zum Beispiel Erfahren, dass im letztes Jahr ca. 2000 Einsätze der Flughafenfeuerwehr nötig waren. Am besten finden die Feuerwehrleute Pressekonferenzen mit Kindern. Bei der Feuerwehr gibt es nicht nur Männer und es ist auch kein Männer Beruf, denn es arbeiten auch 3 Frauen bei der Feuerwehr, eine der Frauen macht grade ihre Ausbildung zur Feuerwehrfrau. Das spannende am Beruf der Feuerwehr ist, dass sie nie wissen was am Arbeitstag passieren wird. Jeder, der bei der Feuerwehr arbeitet hat seine eigene Berufskleidung und zusätzlich bekommen sie Schutzkleidung für besonders schwierig Einsätze. Die Flughafenfeuerwehr hat auch Feuerwehreinsatzfahrzeuge, davon haben wir unsein Löschfahrzeug angeschaut, man glaubt gar nicht wieviele verschieden Werkzeuge, Schläuche und Anschlüsse so ein Auto hat.